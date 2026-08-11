Точность в деталях

Экспансия китайских автомобильных брендов, устаревание автопарка и рост доверия потребителей подстегивают спрос на запчасти из КНР: за семь месяцев их ввоз увеличился на 15%, а доля в структуре импорта превысила 50%. Российский рынок запчастей сегодня обеспечен предложением, но средние цены с начала года по некоторым позициям увеличились до 30%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Экспорт автомобильных запчастей и комплектующих из Китая в январе—июле вырос примерно на 15%, до $1,3 млрд, рассказала “Ъ” директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова. Это максимальный результат за всю историю наблюдений и подтверждение усиления китайского направления на рынке, говорит топ-менеджер. Данные, согласно уточнению «Рольфа», предварительные. Статистика за июль Таможенным управлением КНР пока не опубликована. В январе—июне поставки выросли на 14,3%, до $1,19 млрд, следует из таможенных данных.

Динамика, по оценке партнера SBS Дмитрия Бабанского, в первую очередь связана с увеличением парка китайских автомобилей, которые, очевидно, нуждаются в сервисе. Эксперту вторит руководитель сервисного направления автомобильного маркетплейса Fresh Владимир Андреев: для китайских машин детали из КНР — первосортный оригинал, а не компромиссное решение.

Рост поставок автокомпонентов также связан с развитием деятельности китайских компаний в России, считает господин Бабанский: производители из КНР наращивают локализацию, открывают дилерские центры и развивают сервисную инфраструктуру. По мнению госпожи Трушковой, доверие к автокомпонентам из КНР растет, особенно если речь идет об оригинальных деталях для Geely, Haval, Chery и других представленных на рынке брендов. Производители, напоминает она, постепенно налаживают логистику и открывают в стране крупные склады.

Производители из КНР закрывают потребности владельцев не только китайских автомобилей, но также европейских, корейских и российских машин, напоминает Юлия Трушкова. По ее словам, после ухода ряда зарубежных брендов и снижения объемов традиционного импорта Китай стал одним из ключевых и наиболее устойчивых источников комплектующих. «Бывают ситуации, когда клиент готов оплатить европейский оригинал, а его просто нет у поставщиков. Ни за какие деньги. А китайская деталь есть. Далее человек ставит китайскую деталь, ездит — и понимает, что разницы никакой нет»,— добавляет господин Андреев.

По словам директора сети автосервисов Fit Service Татьяны Овчинниковой, Китай давно стал крупнейшей производственной площадкой для разных категорий компонентов: от расходных материалов до сложной электроники. Для клиента, отмечает она, важнее понятное соотношение цены, ресурса и гарантии, а не место производства. Крупные китайские производители выступают конвейерными поставщиками для мировых автоконцернов — качество продукции таких фабрик практически не уступает европейским оригиналам, но стоимость заметно ниже, подтверждает Юлия Трушкова. «Основные производственные линии запчастей собственной торговой марки "Роспарт" компании "Рольф" также сосредоточены в Китае. Сейчас в линейке представлено 4200 SKU, в ближайшие годы планируется расширить ассортимент до 30 тыс. позиций»,— отмечает она.

Самые ходовые группы китайских запчастей — фильтры, колодки, тормозные диски, детали подвески, элементы системы охлаждения, добавляет Владимир Андреев. Их ключевое достоинство, по мнению эксперта,— соотношение цены и качества. «Потребители считают деньги, и переплачивать в три раза за деталь европейского производства, которая выполняет ту же функцию, готовы не все. По качеству и ресурсу китайские запасные части настолько подтянулись, что некоторые поставщики обещают оплатить переборку двигателя, если их запчасть приведет к поломке»,— рассказывает он.

Спрос на автозапчасти участники рынка оценивают по-разному. В «Рольфе» говорят, что за январь—июль отгрузки в штуках выросли на 10% год к году. «Это уже не сезонный всплеск, а новая норма рынка»,— считает Юлия Трушкова. Ключевой драйвер спроса — старение автопарка. Более 70% автомобилей в России старше десяти лет. Чем старше автомобиль, продолжает госпожа Трушкова, тем чаще ему требуются обслуживание и ремонт. Если раньше многие автовладельцы ограничивались стандартными расходниками — фильтрами и колодками, то сейчас растет спрос на более сложные и дорогостоящие узлы в сборе, рассказывает она. «При этом владельцы машин старше десяти лет все чаще отказываются от дорогих оригинальных запчастей»,— уточняет топ-менеджер.

У Fit Service количество визитов в январе—июле год к году снизилось на 5%: автовладельцы стали реже обращаться в сервис и, соответственно, реже покупали запчасти в абсолютном выражении, поясняет Татьяна Овчинникова. «На динамику влияет топливный кризис в стране, который вынуждает людей меньше пользоваться автомобилем, а также стремление отложить необязательные работы до более спокойного периода»,— добавляет она. В структуре затрат автовладельцев отмечается противоположная тенденция: в среднем на одного клиента в 2025 году приходилось восемь запчастей, а в 2026-м — 8,8 детали. Автопарк стареет, уточняет госпожа Овчинникова, а ремонты становятся сложнее и объемнее: вместо замены одной детали чаще требуется восстановить целый узел или выполнить комплекс работ.

Доступность запчастей на российском рынке достаточно высокая: по оценке Владимира Андреева, в 90% случаев находятся нужные для ремонта детали. Впрочем, наблюдаются сложности с поставками по параллельному импорту оригинальных комплектующих европейских, японских и американских брендов через ОАЭ, говорят собеседники “Ъ”. «Из-за ближневосточной нестабильности сроки доставки по этому направлению выросли. Они могут затянуться на 30–40 дней»,— подтверждает Татьяна Овчинникова.

Цена комплектующих, согласно опросу “Ъ”, заметно выросла с начала года. В среднем на 20–30%, и предпосылки для дальнейшего роста сохраняются считает Юлия Трушкова. По данным госпожи Овчинниковой, в среднем запчасти для популярных марок подорожали на 15–20%. По оценке господина Андреева, с января комплектующие прибавили в стоимости 5–10% в связи с инфляцией, усложнившейся логистикой и расходами на маркировку.

Спрос на рынке запчастей, считают собеседники “Ъ”, будет стабильным до конца года. Доля Китая в общем объеме импорта автокомпонентов уже перешагнула отметку в 50% и продолжает расти, добавляет госпожа Трушкова.

Наталия Мирошниченко