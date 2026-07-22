Спрос поставили на зарядку

Спрос на установку зарядных станций для электрокаров вырос. По всей стране сейчас работает только 8 тыс. таких объектов, подсчитал портал AutoNews. Из-за увеличившейся нагрузки на городские коммерческие сети владельцы машин на батареях начали более активно интересоваться установкой собственного источника питания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Владельцам частных домов подключение могут организовать за несколько дней, рассказала о своем опыте Виктория, которая покупала оборудование еще до ажиотажа:

«Как быстро будет заряжаться авто, зависит от того, сколько киловатт есть на участке. Если у тебя выделено 5 кВт, то какую бы зарядку ты ни купил, больше, чем 5 кВт, она не выдаст. При этом, если в доме работает что-то еще, то это также окажет свое влияние. Соответственно, ставить более мощную зарядку имеет смысл, когда решен первый вопрос.

У нас было на улицу выведено электричество под хозблок и освещение, и вот это не подходит. Нужен отдельный кабель, который нам выводили из распределительного щитка. Согласований никаких не нужно, если не нужно увеличивать общую мощность. У нас 15 кВт на участок, мы ставили 11-киловаттную станцию. Сам кабель под электромобиль и его выведение стоят не очень дорого, до 10 тыс. руб. Ну и плюс ежемесячная плата за электроэнергию».

По данным «Автостата», в Москве на одну публичную зарядку в среднем приходится 18 электрокаров и 27 гибридов, тогда как мировая практика ориентируется на соотношение 1 к 10. Траты на собственную инфраструктуру не так уж велики. Стоимость установки «под ключ» сейчас стартует от 50 тыс. руб. Популярные российские станции для домашнего использования стоят в среднем 120 тыс. руб., европейские — от 170 тыс. руб., говорит генеральный директор компании «Простая энэргия» Роман Чепиков:

«Сейчас можно купить китайскую, европейскую и даже отечественную зарядную станцию, есть очень качественные и неплохие варианты. Но важно понимать, каким функционалом вы будете пользоваться. Допустим, приехали домой, поставили на зарядку и ушли. Это одна история, которая обойдется дешевле. Если вы хотите регулировать мощность, устанавливать отсрочку, управлять этим процессом в приложении и так далее, то это уже другой функционал. Такие варианты дороже.

В паре машина-зарядная станция главное — это электромобиль. Если оборудование декларировано, ввезено официально и прошло все соответствующие требования, то его работа не зависит от производителя. Все будут заряжать абсолютно одинаково, что станция испанская, что станция российская, что станция китайская. Что касается их обслуживания, то такие регламенты, как правило, назначают производители. Переменный ток — раз в год, постоянный — не реже чем раз в шесть месяцев».

По данным «Автостата», за последние три недели темпы продаж электрокаров и гибридов выросли почти в два раза по сравнению с началом года. Причем последние покупают почти в семь раз чаще чистых «электричек». Но жителям многоквартирных домов, чтобы обзавестись собственным источником питания, придется ждать до трех месяцев. Изменения в законодательстве значительно усложнили процесс подключения, заметил эксперт по электрокарам Сергей Мелюх:

«Если речь о подземном паркинге, то здесь все очень сильно ужесточилось. Раньше устанавливать станцию можно было не ниже минус первого уровня. Сейчас даже там разрешено размещать инфраструктуру не более чем на 10 электромобилей и в отдельной зоне. Есть сложности с согласованием.

В настоящий момент можно подзаряжать на городских заправочных станциях. Там все чаще появляются быстрые, высокомощные зарядки. Стоимость доходит до 28 руб. за киловатт, что уже достаточно дорого. Домашний тариф по квартире, я думаю, в районе 9 руб. Если ночной, то там 5-6 руб., если не ошибаюсь, в разы дешевле».

Самые дорогие публичные станции для электромобилей находятся в Краснодаре. Там, чтобы зарядиться на 100 км пути придется потратить 360 руб., в Нижнем Новгороде — 342 руб., в Санкт-Петербурге и Уфе — по 324 руб., подсчитали в сервисе 2ГИС.

Юлия Савина