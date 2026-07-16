«Помимо США, значительный интерес проявили швейцарские покупатели»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: BMW Фото: BMW

Компания BMW представила новую версию купе M2 с полным приводом xDrive, объяснив это решением, принятым по просьбе клиентов из США. По словам главы подразделения BMW Франка ван Мила, в северо-восточных штатах США и на Среднем Западе, где зимой и в межсезонье активно используются всесезонные шины, заднеприводная версия M2 просто непрактична. Видимо, он из маркетинговых соображений побоялся употребить слово «небезопасно». Помимо США, значительный интерес к полноприводной модели проявили швейцарские покупатели, где зимой также выпадает много снега.

А чтобы было совсем комфортно, трехлитровый шестицилиндровый рядный двигатель, развивающий 473 л. с., комплектуется восьмиступенчатым автоматом. Вполне уместен вопрос: «А зачем тогда вообще покупать спортивную машину?» Ведь смысл мощного купе с задним приводом как раз в том, чтобы на скользкой горной дороге пустить хвостом или, говоря научно, пройти поворот в управляемом заносе, самостоятельно втыкая при этом передачи. «С удовольствием за рулем» — давний девиз марки BMW.

К счастью, такие покупатели тоже не забыты, поэтому немецкий производитель оставит в линейке и заднеприводный вариант с механической коробкой. Вообще, чем больше механика становится редкостью на автомобилях, тем больше ее воспринимают не как архаику, а как ценный эксклюзив. Так что, если в вашем гараже еще стоят старые «Жигули», не спешите с ними расставаться.

Правда, есть автомобильные компании, которые считают иначе. Lamborghini, например, заявила, что не собирается разрабатывать ручную коробку передач: ни настоящую, ни имитированную, как у Ferrari, для будущих серийных автомобилей. Потому что и спрос невелик, и создание настоящей механической коробки, способной справиться с высокой мощностью современных моделей, представляет серьезные инженерные сложности. Последняя Lamborghini на ручке была выпущена в теперь уже далеком 2013 году.

Дмитрий Гронский