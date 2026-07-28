Land Cruiser 70 выезжают обновленными

Toyota представила три новые версии Land Cruiser 70. Это трехдверные модели с короткой колесной базой: коммерческая, пассажирская и сафари-кабриолет с мягкой крышей и откидным лобовым стеклом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Toyota Фото: Toyota

Рамные внедорожники доступны как с механической коробкой передач, так и на автомате. Есть дизельная версия на 129 «лошадей» и бензиновый мотор мощностью в 228 л. с. Оба варианта будут интересны, скорее всего, только любителям экстрима, считает главный редактор журнала «Движок» Роман Зубко:

«Определенный спрос на эти машины будет, потому что это старый добрый Land Cruiser в 70-м кузове, который очень давно зарекомендовал себя как полноценный внедорожник, которому не страшны ни топи, ни грязи, ни песчаные дюны. Единственный момент, который может смущать многих, это то, что главным образом автомобиль будет продаваться на рынках арабских стран. Там совершенно другие климатические условия по сравнению с Россией, так что придется еще вложиться в некую доработку этого автомобиля, как минимум в его систему термоменеджмента.

Но, как правило, людей, которые покупают такие машины как заготовку, допустим, для каких-то внедорожных соревнований или приключений, это не останавливает. Автомобиль в данном случае воспринимается именно как некая база под будущую переделку».

Как сообщает AutoNews, около 90% короткобазных Land Cruiser 70-й серии будут поставляться на Ближний Восток, оставшиеся 10% — в Южную Америку и Азию. Предварительная стоимость авто в Объединенных Арабских Эмиратах — около 4 млн руб. В России такая машина будет стоить не менее 10 млн руб., считает владелица салона «Лиса рулит», блогер Елена Лисовская:

«У нас этот автомобиль массово не покупают. Но есть те, кто заинтересован в нем и покупает как нечто неубиваемое, просто раритет, который хочется у себя иметь. Эта машина просто имеет классический кузов, который выпускался много лет назад. Но сейчас на нее очень высокий утильбор, поэтому я думаю, что буквально единицы авто придут в Россию, если придут.

Toyota — это вообще золотой запас, она мало и очень медленно обесценивается. Многие у нас в стране любят Land Cruiser 300 Prado. Есть еще любимые всеми Toyota Fortuner, мы его везем, у него есть версия до 160 л.с., которая подходит под льготный утиль. Иногда спрашивают пикапы Mitsubishi. У них свое исчисление утилизационного сбора, и они получаются не супердорогими, но и не дешевыми».

По стоимости Land Cruiser в 70-м кузове можно взять и свежую 250-ю модель Prado. Land Cruiser 300 стартует в России от 13,5 млн руб.

Юлия Савина