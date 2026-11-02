Вратарь «Каролины» Петр Кочетков признан второй звездой дня в НХЛ
Российский голкипер «Каролина Харрикейнс» стал второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). В домашнем матче регулярного чемпионата против «Виннипег Джетс» он отразил 26 бросков и оставил ворота в неприкосновенности.
Хозяева льда одержали победу со счетом 7:0. Нападающий Андрей Свечников отличился результативной передачей. Петр Кочетков обновил клубный рекорд по продолжительности победной серии со старта сезона — вратарь выиграл десятую игру подряд.
Лучшим игроком дня признали американского форварда «Анахайм Дакс» Каттера Готье. Он сделал хет-трик в домашней встрече с «Оттава Сенаторс». После первого периода его команда уступала — 0:3 — однако в итоге победила со счетом 6:3.
Третьей звездой дня стал канадский защитник «Эдмонтон Ойлерс» Эван Бушар, забросивший шайбу и отличившийся двумя передачами в выездной игре с «Нью-Йорк Рейнджерс». Матч завершился в пользу гостей — 4:1. Автором единственного гола у домашней команды стал Павел Дорофеев.