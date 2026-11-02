Вратарь «Каролины» Петр Кочетков признан второй звездой дня в НХЛ

Российский голкипер «Каролина Харрикейнс» стал второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). В домашнем матче регулярного чемпионата против «Виннипег Джетс» он отразил 26 бросков и оставил ворота в неприкосновенности.