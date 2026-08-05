Машины съехали с низкой базы

Рост продаж новых легковых автомобилей в июле оказался минимальным с февраля, основная причина — в исчерпании эффекта низкой базы прошлого года. Кроме того, на спросе негативно сказались сложности с доступностью топлива, сокращением скидок на популярные модели и отпуска населения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев / Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев / Коммерсантъ

Продажи новых легковых автомобилей в июле выросли на 1,2% год к году, до 122,1 тыс. шт., подсчитал «Автостат», исходя из данных АО ППК и с учетом собственной сегментации. Месяц к месяцу реализация увеличилась на 5%.

Согласно статистике, это минимальные темпы роста авторынка с февраля текущего года.

В марте продажи в годовом сравнении увеличились на 30,6%, в апреле — на 15,1%, в мае — на 20,5%, в июне — на 29%. Впрочем, причина не в снижении спроса (с точки зрения продаж месяц прошел «ровно»), а в эффекте высокой базы прошлого года, отмечают собеседники “Ъ” среди дилеров.

«Первая половина 2025 года была для рынка слабой, тогда как с июля прошлого года ежемесячные продажи уже превышали 120 тыс. автомобилей. Поэтому дальнейшее сравнение год к году становится гораздо более жестким»,— поясняет заместитель гендиректора АГ «Авилон» Юлия Овчинникова. В абсолютных объемах, уточняет она, авторынок продолжил расти, но двузначная годовая динамика закончилась.

Продажи в июле поддерживали государственные программы поддержки спроса (льготное автокредитование и лизинг), собственные кредитные программы брендов и достаточно широкое предложение машин на складах, отмечает госпожа Овчинникова. Также импульс рынку придали гибриды и электромобили, добавляет директор по продажам новых автомобилей «Рольф» Николай Иванов. «Основной потенциал здесь по-прежнему в гибридах: они дают экономичность и технологичность, но не требуют полной зависимости от зарядной инфраструктуры»,— говорит топ-менеджер.

В определенной степени негативно на авторынке в июле сказались проблемы с топливом, полагают собеседники “Ъ”. По словам Юлии Овчинниковой, топливный кризис повлиял на настроение покупателей: часть клиентов заняла выжидательную позицию и перенесла решение на несколько недель, особенно в регионах, где перебои ощущались наиболее остро. Впрочем, массового отказа от приобретения автомобиля, уточняет госпожа Овчинникова, не отмечалось. «Топливный кризис, на мой взгляд, не остановил продажи массово. Но ситуация с топливом, конечно, добавила осторожности»,— согласен президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин. Господин Иванов добавляет, что спрос в июле также сдерживался сокращением скидок по отдельным востребованным моделям, волатильностью курса и отпускным сезоном.

Лидерство на российском авторынке в июле, согласно «Автостату», сохраняет Lada. Продажи бренда выросли на 3,5% — до 29,2 тыс. шт.

На втором месте — Haval, увеличивший реализацию на 19%, до 15,6 тыс. шт. Топ-3 замыкает Tenet с результатом 12,6 тыс. шт. Следом идут Geely и Changan, продажи которых сократились на 0,6%, до 8,3 тыс. шт., и на 30,5%, до 5,5 тыс., шт. соответственно. Самые продаваемые модели — Lada Granta, Haval Jolion и Tenet T7.

По итогам января—июля продажи новых автомобилей выросли на 12,2%, до 730,7 тыс. шт.

В августе, согласно прогнозу Юлии Овчинниковой, реализация относительно июня может сократиться на 3%, до 117–119 тыс. шт. На результат будут влиять отпуска, сохраняющаяся неопределенность с топливом, высокие ставки по автокредитам и отсутствие предпосылок для масштабных распродаж, считает она. Если ситуация на топливном рынке стабилизируется, продолжает Юлия Овчинникова, август может пройти практически на уровне июля, если перебои сохранятся или расширятся — возможно снижение на 5–7%. По прогнозу Николая Иванова, продажи новых автомобилей в августе будут в диапазоне 115–118 тыс. шт. Господин Подщеколдин ждет, что авторынок останется примерно на уровне июля. «Сейчас рынок живет не ажиотажем, а расчетом. И главный вопрос: сможет ли он удержать устойчивый спрос до конца года?» — резюмирует он.

Наталия Мирошниченко