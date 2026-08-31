Параллельный заезд из Китая

Усталость от ограниченного ассортимента российского авторынка и укрепление рубля привели к росту спроса на машины ушедших из России глобальных брендов. Большая часть таких машин — китайской сборки, и в КНР сформировались их избыточные запасы. Рост цен на ввозимые в РФ по параллельному импорту автомобили на 5–10% с начала года интерес к ним не снизит, уверены дилеры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Рост спроса на новые легковые автомобили ушедших из России брендов фиксируется в дилерских центрах, в особенности по маркам Toyota, Mazda, BMW, Volkswagen и Audi, рассказали “Ъ” опрошенные участники отрасли. Поставки таких машин в основном ведутся из КНР, говорят собеседники “Ъ”. Директор по маркетингу АГ «Авилон» Юрий Блинов поясняет, что Китай одновременно выступает и производственным центром для глобальных автоконцернов, и основным источником автомобилей для российского альтернативного импорта.

Около 66% новых автомобилей глобальных брендов, зарегистрированных в России за семь месяцев, собраны в Китае, добавляет гендиректор автомобильного маркетплейса Fresh Юрий Чистов.

Через Киргизию и Казахстан идет перераспределение европейского стока, продолжает топ-менеджер, из ОАЭ везут американский премиум (Cadillac, Chevrolet) и редкие комплектации.

По данным «Автостата», продажи машин европейских брендов в январе—июле в России увеличились на 89%, до 38,3 тыс. В первую очередь на рост продаж влияет валютный курс: рубль к юаню большую часть первого полугодия стоял на комфортном для ввоза уровне, отмечает директор департамента продаж новых автомобилей ГК «Рольф» Николай Иванов. Кроме того, избыточные складские запасы в КНР дают дисконт покупателю из России, добавляет он. Дополнительный фактор — мощностной порог 160 лошадиных сил, ниже которого применяется льготная ставка утилизационного сбора. Все это, по словам господина Иванова, ставит европейскую модель на тот же уровень цен, где стоит китайский кроссовер в максимальной комплектации. Укрепление рубля сделало премиальные модели доступнее, соглашается Юрий Чистов. «Сейчас покупка Mercedes-Benz G-Class или BMW X5 через параллельный импорт может быть сопоставима по цене с хорошо оснащенным китайским кроссовером»,— отмечает он.

Спрос, полагает Юрий Чистов, также разгоняет «небольшая усталость» от ограничения ассортимента российскими и китайскими автомобилями. Кроме того, рынок живет слухами о скором повышении сбора на ввозимые машины: люди стараются закупиться «впрок», пока действуют старые правила, говорит топ-менеджер.

Светлана Виноградова, гендиректор «Рольфа», о портфеле автодилеров в интервью “Ъ” в июле 2025 года: «Нашему потребителю вряд ли нужны новые бренды».

Высокий спрос, по оценке Николая Иванова, отмечается на автомобили BMW, Audi, Volkswagen и Toyota, Mazda. Это подтверждается статистикой «Автостата». BMW (от базовых X3 до люксовых GT) — лидер на российском рынке в январе—июле среди европейских брендов: продажи выросли на 32%, до 8,8 тыс. штук. Следом идут Volkswagen и Audi, реализация которых увеличилась в 3,6 раза, до 8,7 тыс. штук, и в 5,4 раза, до 7,1 тыс. штук, соответственно. Динамика последней, добавляет собеседник “Ъ”, связана с популярностью модели Q5.

Самые популярные среди поставляемых по параллельному импорту автомобилей — японские модели, уточняет Юрий Блинов. В июле на них пришлось 8,2% всего российского рынка новых машин, на немецкие — 4,3%, на корейские — 1,6%, рассказывает он. Toyota остается вне конкуренции среди «параллельных» иномарок (почти 13 тыс. шт.), напоминает господин Чистов. Также среди японских брендов растет интерес к Mazda (рост продаж в 7,7 раза по итогам января—июля) и Nissan (рост продаж в семь раз), говорит господин Блинов. Корейский сегмент более узкий, продолжает Юрий Блинов, спрос на Kia и Hyundai сохраняется прежде всего на понятные российскому покупателю Kia K5, Sorento, Carnival, Seltos, Hyundai Palisade и Santa Fe. Американские бренды сегодня скорее нишевая история, считает он. «Это отдельные модели с очень сильной собственной аудиторией, например Cadillac Escalade или RAM»,— отмечает топ-менеджер.

Очередей на покупку автомобилей ушедших марок сейчас нет, каналы поставок давно выстроены, говорят дилеры. «У крупных игроков по наиболее востребованным моделям сформирован товарный сток»,— поясняет господин Блинов. Под заказ преимущественно возятся премиальные и редкие автомобили, срок доставки здесь — 45–90 дней, добавляет Юрий Чистов.

Новые автомобили, поставляемые в страну по параллельному импорту, с начала года в среднем подорожали на 5–10%, следует из опроса “Ъ” среди дилеров. Рост ценников сдерживает укрепление рубля, считает господин Чистов. Впрочем, несмотря на увеличение стоимости таких машин, спрос на них продолжит расти, считают собеседники “Ъ”. По словам Юрия Чистова, увеличение интереса к автомобилям ушедших брендов стало устоявшимся трендом.

Наталия Мирошниченко