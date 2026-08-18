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Geely заедет на территорию Volvo

Зачем китайские производители хотят делать авто в ЕС

Китайский концерн Geely начнет выпускать автомобили на европейских заводах Volvo. Речь идет о премиальной линейке, но руководство не уточнило конкретные модели.

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Среди потенциальных претендентов на прописку в Швеции, Бельгии или Словакии — Lynk & Co 900, Zeekr 9X и Zeekr 8X. Массовое производство планируется запустить в 2028 году. Таким образом, компания Geely выпустит на рынок Евросоюза автомобили сразу в двух ценовых сегментах, отмечает аналитик портала «Китайские автомобили» Денис Бобылев:

«Большая часть электромобилей Volvo делит платформу с автомобилями Geely и экосистемой, включая Zeekr, Lynk & Co. Они с Volvo очень похожи, производство будет настроить как минимум легко. Для массового сегмента у Geely в Европе достигнуто другое соглашение, потому что с 2028 года все самые доступные маленькие автомобили будут собираться на европейском заводе Ford.

Условный главный претендент — малый хэтчбек Geely GX2. Он в России не представлен, но хорошо продается в Белоруссии и в Казахстане.

Цены на китайскую автомобильную продукцию в Европе формируются примерно так же, как в России. В ЕС существует дискриминация в сторону китайских электромобилей и гибридов — на них действуют дополнительные пошлины при импорте именно из Китая. Допустим, за продукцию компании SAIC, ввезенную из КНР, взимают 39-процентный налог, он добавляется сверху на все уже существующие таможенные платежи.

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Это такой аналог нашего утильсбора. Именно поэтому многие производители хитрят. Допустим, та же компания BYD в Европу сейчас завозит в основном автомобили, которые выпускаются в Таиланде. На них не распространяется эта дополнительная пошлина. Именно поэтому сейчас китайские бренды стараются зайти в Европу и уже открыть производство».

В первом полугодии Geely Holding Group заняла седьмое место в топ-10 автопроизводителей мира по доле рынка. Шведская компания Volvo перешла во владение Geely в 2010 году. Поэтому запуск премиальной линейки в Европе — еще и имиджевый вопрос, говорят аналитики рынка. При этом речь не идет о сокращении выпуска Volvo, уверен главный редактор журнала «Движок» Роман Зубко:

«Европа сейчас переживает — не такой, конечно, как в Китае, — но тем не менее очередной электрический бум, особенно на фоне топливного кризиса, разразившегося вследствие конфликта на Ближнем Востоке. Особенно популярны в последнее время становятся гибридные автомобили. Они выступают мостиком между двумя мирами: автомобилей с традиционными двигателями внутреннего сгорания и полностью электрическими моделями.

Подавляющее большинство авто, которые уже сейчас есть в линейке Zeekr и Lynk & Co, в принципе могут в Европе найти своего покупателя.

Европейцы — люди состоятельные, у них есть спрос как на автомобили среднего и премиального класса, так и на бюджетные машины, конечно, тоже. Естественно, холдингу Geely этот рынок интересен, и он туда идет вместе со своим давним партнером — компанией Volvo. Последний активно развивает и собственную линейку электромобилей под собственным брендом. Не так давно они начали поставлять клиентам новый EX60 — это электрический кроссовер. Есть у них также свой собственный бренд Polestar, который довольно-таки неплохо чувствует себя на европейском рынке.

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Так что можно предположить, что место и производственные мощности найдутся для всех: и для флагманского бренда Volvo, и для Zeekr, и для Lynk & Co, и для Polestar. Я думаю, у них на то и расчет — чем больше брендов, тем больше вероятность, что какие-то из них своего покупателя зацепят».

В апреле 2026-го СМИ сообщали, что Volkswagen допустил возможность сборки машин китайских брендов на своих заводах. Об этом было объявлено после квартального отчета, где было зафиксировано падение чистой прибыли почти на 30%.

Юлия Савина

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