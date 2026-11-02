МВД задержало организатора и членов хакерской группировки «Вася Грек»
Сотрудники МВД России вместе со специалистами «Лаборатории Касперского» пресекли работу преступной группировки «Вася Грек», которая проводила целевые фишинговые атаки на компании в России и за рубежом. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
По данным ведомства, участники группировки распространяли вредоносные программы, маскируя их под бухгалтерские документы. Это позволяло злоумышленникам обманывать жертв и проникать в корпоративные сети.
Во время обысков сотрудники бюро специальных технических мероприятий и управления по борьбе с киберпреступлениями изъяли компьютеры и средства связи подозреваемых.
Возбуждены уголовные дела по статьям о краже и распространении вредоносных программ. Предполагаемый организатор схемы находится под домашним арестом, а два его сообщника получили подписку о невыезде и надлежащем поведении.