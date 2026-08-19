Авария или пожар всегда случаются неожиданно. И потому растерявшийся водитель, который медленно соображает, а потом ничего не помнит, — явление обычное и вполне объяснимое:

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

— Вы запомнили госномер автомобиля, покинувшего место ДТП?



— К сожалению, нет. Только потом понял, что необходимо было это сделать.

Отчасти в подобных ситуациях помогают видеорегистраторы. Но, во-первых, есть они не у всех. А во-вторых, тем же спасателям, например, в отличие от судебных инстанций, подробная информация о случившемся нужна не после, а именно в эти секунды.

Как справиться с подобными ситуациями, придумала компания Toyota, которая не только продает гражданам автомобили, но и пытается разрешать социальные проблемы. На коммерческих автомобилях марки, курсирующих в городах Сакаи и Киото, не просто были установлены регистраторы — к ним имели оперативный доступ службы спасения.

То есть пока водитель, ставший участником или свидетелем дорожного происшествия, набирает на своем смартфоне «119» — единый экстренный номер пожарных и скорой помощи в Японии, — те уже видят происходящее, потому что подключены к видеорегистраторам авто, оказавшихся на месте ДТП или пожара. Исходя из увиденного, спасатели могут четче представлять подробности происшествия и точнее понимать, какие именно средства необходимы, чтобы с ним справиться.

Система, кстати, так и называется Drive Recorder 119. После того как она помогла оперативнее справиться с несколькими пожарами в Киото, компания Toyota решила продолжить эксперимент уже с частными легковыми автомобилями, которыми владеют жители Тойота-Сити. Это построенный за последние несколько лет в префектуре Айти город, населенный исключительно сотрудниками корпорации и приглашенными туда учеными.

Они испытывают, как говорится, «на живую» самые разные инициативы и технологии, причем не только в транспорте, но и во всех сферах жизни, включая комфорт и, конечно же, безопасность.

Дмитрий Гронский