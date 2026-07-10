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Автомобили подсаживают на присадки

На сколько вырос спрос на добавки, улучшающие характеристики топлива

В России вырос спрос на топливные присадки. Продажи увеличились на 10%, а отдельных случаях подскочили на треть, говорят собеседники «Известий». Ритейлеры связывают это с решением властей разрешить нефтяникам производство горючего стандарта «Евро-3» и возможным возвращением бензина второго класса.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В таких условиях автомобилистам без добавок не обойтись, уверен главный редактор журнала «Движок» Роман Зубко:

«Действительно, вполне логично, что на фоне топливного кризиса, который охватил многие регионы, автомобилисты пытаются улучшить топливную экономичность своего двигателя и его отдачу. Но присадками, в общем, ситуацию не поправишь. Гораздо более важным моментом является правильный подбор масла, причем с точки зрения рекомендаций автопроизводителя и производителя двигателя. Кроме того, важен правильный подбор топливного фильтра и его выбор, чтобы не нарваться на подделку. Вот такими мерами скорее можно продлить жизнь двигателю и действительно улучшить топливную экономичность».

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Стандарт «Евро-3» допускает, что в бензине может находится в 15 раз больше серы, чем в топливе пятого класса. Для дизеля разрыв еще заметнее — в 35 раз. И эту проблему ни одна присадка решить не поможет, уверен зампредседателя наблюдательного совета ассоциации производителей и поставщиков энергоресурсов «Надежный партнер» Дмитрий Гусев:

«Люди считают, что то топливо, которое будет поставляться, некачественное. И по этому поводу наши мастера и автомобилисты решили позаниматься самостоятельным блендингом продукта. Но добавление присадок — достаточно сложный технологический процесс. И самое главное в том, что не каждая присадка войдет в адекватную реакцию с готовым продуктом и таким образом получится требуемый результат. Химические процессы гораздо сложнее, чем все обычно представляют.

Понятно, что люди пытаются что-то улучшить, но одно могу сказать — серу никакими присадками не уберешь.

Можно поднять октановое число. Но основной вопрос в том, насколько это будет эффективно и не повредит ли это вдруг машине. Лучше все-таки покупать заводской готовый продукт и в домашних условиях не пытаться самостоятельно что-то сделать».

Впрочем, опрошенные “Ъ FM” участники рынка взрывного спроса на присадки не отмечают. Всплеск виден в основном на маркетплейсах. На них, по сообщениям некоторых СМИ, активнее всего раскупают таблетки для снижения расхода топлива и составы, повышающие октановое число. Правда, работают они не всегда. В отзывах к продуктам многие пишут, что изменений не почувствовали. А у части автомобилистов машина стала работать даже хуже. Хотя есть и довольные пользователи, уверяющие, что расход бензина действительно снизился.

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От непроверенной химии автомобиль может пострадать больше, чем от некачественного топлива, предупредил руководитель сети автосервисов CarHouse Иван Вишев:

«Присадки все же больше работают не на то, чтобы повышать октановое число, а на то, чтобы просто в порядке содержать топливную систему.

Автомобиль нужно в целом содержать в порядке и проводить профилактику. Сейчас, может быть, люди чаще станут обращаться в сервисы. Если просто нужно почистить форсунки и с какой-то периодичностью заливать технические жидкости, то лучше заехать в автосервис, чтобы специалисты уделили этому внимание. Хороший диагност проверит, есть ли вообще какие-то замечания по авто.

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Помимо топливной аппаратуры, есть еще очень много систем, которые отвечают за качество работы двигателя. И лучше это все регулярно проверять, условно, раз в три месяца. Это убережет бюджет, и вы будете готовы к каким-то неприятностям».

При этом эксперты отмечают, что больше остальных рискам подвержены турбированные двигатели с высокой степенью сжатия, которые зачастую рассчитаны только на 100-й бензин.

Андрей Дубков

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