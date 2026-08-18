Угонщиков взяли в объектив

С начала года в РФ совершено более 5,8 тыс. угонов и краж транспортных средств – на 12,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Количество преступлений данного типа сокращается в том числе благодаря развитию городских систем видеонаблюдения, отмечают эксперты. Страховые компании подтверждают тренд, объясняя его тем, что продать похищенные машины за рубежом стало сложнее. Одновременно с этим страховщики отмечают рост популярности у злоумышленников грузовиков, фургонов и китайских легковых моделей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Электронная система розыска угнанных автомобилей в Ситуационном центре столичного управления ГИБДД

Фото: Светлана Привалова / Коммерсантъ Электронная система розыска угнанных автомобилей в Ситуационном центре столичного управления ГИБДД

Фото: Светлана Привалова / Коммерсантъ

Согласно данным МВД (предоставлены в ответе на запрос “Ъ”), за первое полугодие 2026 года в РФ зарегистрировано 2,18 тыс. краж транспортных средств (ст. 158 УК), что на 12,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом 1,1 тыс. автокраж совершено в общественных местах — на улицах, площадях, в парках и скверах.

Заметно сократилось также число угонов (фактов неправомерного завладения авто без цели хищения, ст. 166 УК) — на 19,7%, до 3,65 тыс.

Сведений по отдельным регионам в МВД не предоставили, но, судя по открытым данным, ситуация в разных субъектах отличается. К примеру, в Нижегородской области суммарное число хищений автотранспорта (угонов и краж) сократилось за полгода на 38,2%, в Иркутской области — на 29%, в Забайкальском крае — на 18%. По Москве открытых данных за полугодие нет, однако столичный мэр Сергей Собянин 4 августа заявил, что с 2010 года число автокраж в городе уменьшилось в 47 раз.

«Сокращение краж и угонов автомобилей — прямое следствие проведения системных мер, включающих установку систем видеонаблюдения,— поясняет “Ъ” данные вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.— Такие камеры ставят у подъездов и в разных неочевидных местах. Получаемые данные видны онлайн, что, конечно, повышает риски для угонщиков». Кроме того, в Москве и других крупных городах раньше для разбора похищенных машин использовались различные промзоны, отмечает эксперт, но сейчас их становится меньше, что усложняет жизнь злоумышленникам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков напоминает: эксперты ранее прогнозировали рост числа угонов автомобилей ради продажи их запчастей. Это могло произойти из-за того, что многие компании ушли с российского рынка, а цены на новые машины выросли, в результате спрос на ремонт старых автомобилей значительно увеличился. Однако, отмечает господин Кадаков, этого не произошло: «Значительную долю краж раньше давали крупные города, но именно там системы видеонаблюдения получили наибольшее развитие».

Тренд на сокращение числа хищений машин подтверждают и страховые компании, собирающие собственную статистику по каско.

«Мы отмечаем небольшое снижение количества заявлений о хищении транспортных средств,— заявил “Ъ” начальник отдела урегулирования претензий по угонам "Ингосстраха" Александр Матвиенко.— На динамику может влиять совокупность факторов. Сохраняющиеся ограничения на пересечение границ и изменение рынков сбыта осложняют вывоз похищенных автомобилей и их последующую реализацию за рубежом. Свою роль играет развитие противоугонных систем и средств мониторинга транспортных средств».

«Статистика угонов за последние годы колеблется незначительно,— считает вице-президент "РЕСО-Гарантии" Игорь Иванов.— Некоторое уменьшение количества угонов связано, вероятно, с закрытием части границ на одних направлениях и большим контролем на открытых границах, а также увеличением числа камер видеонаблюдения на дорогах и развитием противоугонных систем».

Директор департамента андеррайтинга автострахования «АльфаСтрахования» Илья Григорьев отмечает, что предпочтения угонщиков за последнее время изменились.

Если раньше они чаще похищали легковые автомобили, то за последний год участились случаи угонов грузового коммерческого транспорта, например «Газелей» Next и фургонов FAW. К тому же все чаще, отмечают в компании, в списках наиболее часто угоняемых автомобилей появляются популярные в РФ китайские модели, в том числе Solaris HS, Сhery Tiggo 7 Pro Max, Geely Monjaro и Haval Jolion. По его мнению, это связано как с совершенствованием работы МВД, так и с «трудностями в реализации угнанных авто за пределами РФ».

«Количество угонов по застрахованным авто снижается в первом полугодии, тренд снижения идет с 2022 года,— подтверждает вице-президент Всероссийского союза страховщиков Сергей Ефремов.— Особенности этого полугодия, в том что количество угонов застрахованных китайских авто превысило угоны отечественных авто».

Иван Буранов, корсеть “Ъ”