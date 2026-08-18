Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: RM Sotheby's Фото: RM Sotheby's

Считается, что автомобиль, выезжающий со стоянки в дилерском центре, сразу теряет 10-15% своей цены, потому что с этого момента он и юридически, и психологически переходит в категорию «машин с пробегом». Ну и далее по мере того самого пробега, а также возраста цена падает еще больше. Но происходит так не всегда и далеко не со всеми автомобилями. Несколько десятков тому примеров можно было увидеть на торгах, которые в минувший уикенд прошли в калифорнийском Монтерее. Там продавались именно автомобили с пробегом, чья цена относительно заводской не падает, а только растет.

В десятку самых дорогих лотов попал, например, Chevrolet Corvette Grand Sport 1963 года выпуска. Машина ушла к новому владельцу почти за $19 млн. Понятно, что бывший владелец, если он какая-то известная личность, тоже влияет на цену. Так, McLaren F1 GTR 1996 года выпуска ушел за фантастические $34,7 млн, потому что суперкаром в течение четверти века владел Ник Мейсон из группы Pink Floyd и даже собственноручно его расписал.

О том, что такие машины покупают именно для инвестиции, а не для того, чтобы на них гонять, говорят пробеги. Так на одометре желтого Ferrari Daytona SP3, выпущенного в 2023 году и проданного сегодня за почти $18 млн, всего 227 миль пробега. Рекорд же на прошедших торгах установил электромобиль Ferrari Luce с шасси №0. Но неприличные $40 млн, которые за него заплатили, никак не отражают цену этого автомобиля. Вырученные деньги пойдут в фонд образовательных инициатив Ferrari Foundation.

То есть по сути итальянская марка купила машину сама у себя, использовав на торгах известный маркетинговый прием, который называют «правилом золотого унитаза». Добавляешь в линейку эксклюзивный продукт с непомерной ценой, и тогда базовый не кажется слишком дорогим. Теперь, когда все СМИ написали, мол, кто-то купил Ferrari Luce за $40 млн, проще будет продать ту же модель за $640 тыс. Даже несмотря на то, что те же СМИ только что эту машину обругали, а сам проект признали неудачным.

Дмитрий Гронский