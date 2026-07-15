«Главной новостью стали новые ведущие»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: The Grand Tour / Prime Video Фото: The Grand Tour / Prime Video

Amazon Prime Video анонсировал возвращение автомобильного шоу The Grand Tour. Седьмой сезон стартует 4 сентября 2026 года. В этот раз выйдут сразу шесть новых серий, доступных для просмотра во многих странах.

Главной новостью сезона стали новые ведущие. Теперь это Джеймс Энгельсман и Томас Холланд из Throttle House, популярного Yotube-канала, посвященного автомобилям, а также блогер Фрэнсис Буржуа, больше, правда, известный своей страстью не к автомобилям, а к старинным поездам.

В новых сериях будет переезд через ангольскую пустыню на гоночных машинах, изучение автомобильной культуры Малайзии, тестирование спортивных автомобилей в Калифорнии, а также необычное испытание, в котором будут задействованы пилоты истребителей.

Томас Холланд прокомментировал, что во время съемок ведущие были предоставлены сами себе в экстремальных условиях на сомнительных автомобилях, что обещает зрителям много смеха и интригующих моментов. Ну а в целом, как и раньше, шоу адресовано прежде всего тем, кого объединяет любовь к автомобилям и красоте путешествий по уникальным местам.

И на ведущих, и на сценаристах, и на других авторах шоу, конечно же, лежит большая ответственность. Потому что трудно соперничать в выдумке, остроумии и харизме с Джереми Кларксоном, Ричардом Хаммондом и Джеймсом Мэем, которые сначала сделали программу Top Gear, а потом придумали The Grand Tour.

Кстати, Кларксон сегодня занимается пусть и не слишком публичным, но не менее увлекательным делом. Он совладелец фермы Diddly Squat, расположенной недалеко от гоночной трассы в Сильверстоуне, где недавно прошел Гран-при Великобритании «Формулы-1». Там выращивают картофель, клубнику, держат пчел, а в магазине при ферме продают крафтовое пиво, сидр, джемы, горчицу и знаменитые картофельные чипсы «от Кларксона». В позапрошлый уикенд там столовались гонщики команды Alpine Пьер Гасли и Франко Колапинто. Говорят, им понравилось.

Дмитрий Гронский