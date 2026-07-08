Бензин подкатил к автошколам

Цены на занятия с инструктором, как выяснил “Ъ FM”, пока поднимают только частники. Стоимость одного урока в Москве доходит уже до 5 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Днем учат, по ночам ищут бензин. Мастера по вождению стараются заправляться только на сетевых АЗС, нередко приходится выезжать за город, говорят опрошенные “Ъ FM” представители отрасли. Автошколы пока пытаются сдержать цены, а частники закладывают в прайс стояние в очередях — расход бензина при обучении сильно выше, чем при обычной поездке.

Если ситуация не изменится, ценник поднимут все, не исключает член Национального экспертного совета по обучению и тестированию водителей Вячеслав Максимычев:

«Сетевые заправки цены не подняли, но люди, задействованные в перевозках и подготовке водителей, подняли. Появились дополнительные затраты. Стоимость часа занятий кто-то повысил на 5%, кто-то на 10%. В лучшем случае автошколы просто потеряют маржинальность. Повышение топлива спровоцирует инфляцию и рост цен. Директора будут вынуждены поднять стоимость, чтобы платить сотрудникам больше. Хороший инструктор должен получать 200-250 тыс. руб., а получает 100-170 тыс. в зависимости от объема часов».

Практики с 2026 года стало больше на два часа за счет сокращения теории. С 1 марта действует новая программа подготовки. Некоторые столичные автошколы повысили цены сразу на 50% по сравнению с 2025 годом. Курсы на категорию «B» стоят 60-100 тыс. руб. за три месяца — теория, вождение и бензин. И это пока без учета подорожавшего топлива. Можно найти программы дешевле, но есть риск скрытых платежей, предупреждает представитель московской автошколы:

«Много школ открылись заработать. Восемь занятий теории — экономия на преподавателях и халтура. Некоторые накручивают отзывы и оценки. Знаем, как это делается — нам самим предлагали. Позвоните в любую сетевую школу, спросите, за что еще доплачивать, входят ли ГСМ, сколько стоит занятие. У частников до 5 тыс. руб., у нас — 1,7 тыс. за занятие».

«Все заработанное разнесли по организациям» — так автошколы офлайн-формата объясняют рост цен, закладывая не только аренду и коммуналку, но и затраты на персонал. С 1 сентября все мастера производственного обучения должны иметь диплом о педагогическом образовании и пройти курсы переподготовки. Испытание наукой, видимо, выдержат не все.

Инструкторов станет меньше, а проверок бизнеса — больше, не исключают собеседники “Ъ FM”. К тому же с февраля 2027 меняется система оценки учебных центров, говорит президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева:

«Аварийность и сдача экзаменов с первого раза — два главных критерия рейтинга. Есть связь между смертельными авариями, совершенными водителями с опытом до двух лет, и знаниями, полученными в автошколе. Когда рейтинг составят, поймем его влияние на рынок. Кризис может углубиться, но пока все держатся. Вопрос — каков будет спрос на образовательные услуги в таких условиях».

Спрос на курсы вождения пока стабилен, но конкуренция в Москве усиливается — на рынке более 250 автошкол. Осенью многие пересмотрят прайс-листы. Потенциальные водители будут опираться скорее на стоимость, чем на рейтинг. Курсы вождения, как подсчитало «Т-Ж», за пять лет подорожали на 17 с лишним тысяч. Средняя цена по стране — 43,5 тыс. руб.

Аэлита Курмукова