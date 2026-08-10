Номера не вывезут долги

Владельцам машин с иностранными номерами хотят оставить всего сутки на оплату штрафов. Сейчас на это дается 60 дней.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Законопроект с новыми правилами правительство планирует внести в Госдуму в феврале 2027-го. Если водитель не заплатит вовремя, автомобиль смогут задержать до погашения штрафа.

В МВД объясняют инициативу тем, что нынешний срок позволяет нарушителям просто покинуть Россию и избежать наказания. При этом мера направлена не столько против иностранцев, сколько против тех, кто сознательно оформляет автомобиль за рубежом, чтобы сложнее было взыскивать штрафы, отмечает автоюрист Сергей Смирнов:

«Когда иностранный гражданин пересекает границу, проверяется информация, есть ли у него штрафы и задолженности. Только после того, как он все погасит, его выпускают из страны. Это, в принципе, достаточно рабочая схема, которая везде применяется. Но как раз такие автомобили изначально приобретаются гражданами Российской Федерации, чтобы не платить штрафы. И именно на них, как мне кажется, и объявлена охота.

Если мы говорим об автоматической фиксации, то постановление должно быть направлено гражданину другой страны (при наличии договоренности о взаимном исполнении законодательства — оно существует, например, между Россией и Белоруссией). Водитель должен его исполнить своевременно на территории Республики Беларусь. В противном случае речь идет о двойном размере штрафа, согласно законодательству РФ. Если между государствами нет такой договоренности, то человек после пересечения границы штраф может и не оплачивать».

Впрочем, суточный срок создает и новую проблему — водитель может узнать о постановлении уже после того, как время на оплату истекло. А значит, вместе с ужесточением потребуется механизм быстрой отмены последствий такой просрочки, отмечает автоюрист портала «Отдай Мое» Илья Афанасьев:

«Я считаю, что такая инициатива хорошая и очень правильная. Потому что люди, которые ездят на авто с иностранными номерами, очень часто позволяют себе, скажем так, расслабленное отношение к правилам дорожного движения. Они знают, что штраф может прийти, а может не прийти. Так что законопроект поможет дисциплинировать таких водителей.

Сутки должны исчисляться с того момента, как пришло письмо о штрафе или как у человека в приложении отобразилось это взыскание. Если водителю оформили бумажный протокол, должно пройти время, пока его внесут в базу. Здесь будет необходимо предусмотреть какую-то процедуру упрощенного обжалования уже по начислению дополнительных санкций».

За первые семь месяцев 2025 года владельцам машин с иностранными номерами выписали почти 360 тыс. штрафов. Оплатили при этом меньше половины из них.

Андрей Дубков