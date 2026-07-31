Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Volga Фото: Volga

Возрождение отечественного бренда Volga называют одним из самых перспективных проектов российского автопрома, и дело тут, конечно же, не в названии. У нас сегодня чего только не возрождают — от «Москвича» и до «Руссо-Балта». Так что в этом плане «Волга», имя самого престижного и желанного автомобиля, который разрешали покупать советским гражданам, скорее, накладывает обязательства, нежели дает какие-то преференции.

Итак, почему перспективный? Прежде всего, выбор технологического партнера. Автомобили Geely — одни из самых востребованных на российском рынке. И в этом нет каких-то сакральных смыслов, все прагматично. Не секрет, что полтора десятка лет, которые китайский автогигант владеет активами шведской компании Volvo, обогатили его и в плане технологий, и в плане дизайна, сделав модели Geely фактически «европейцами» на фоне других китайских брендов. Geely, а теперь и Volga, нам ближе и понятнее.

Второй момент — модельный ряд. Марка позиционирует себя как «масс-премиум», а потому не видит необходимости заполнять все сегменты автомобильного рынка, а также свои шоурумы полутора десятком моделей, в которых сразу можно заблудиться. Есть Volga K50, прообразом которого стал кроссовер Geely Monjaro, безусловный бестселлер отечественного рынка последние несколько лет. Есть Volga C50, бывший когда-то Geely Preface — импозантный седан, достойный заменить Toyota Camry, которая в свое время, к слову, пришла у нас на смену черным министерским «Волгам». И есть кроссовер Geely K40, так сказать, «входной билет» для клиентов марки. Кстати, в Китае прототип K40 — Geely Atlas — самый продаваемый автомобиль с двигателем внутреннего сгорания.

Еще из плюсов, конечно же, производственная площадка в Нижнем Новгороде, где еще относительно недавно выпускали автомобили VW и Skoda. Так что есть оборудование и специалисты, которые не забыли, как на нем работать. А еще обширная дилерская сеть, планы по локализации и множество других факторов, которые позволяют говорить о том, что возвращение «Волги» — это действительно одно из знаковых событий года на отечественном автомобильном рынке.

Дмитрий Гронский