Двойная сплошная дает осечку

В России растет число дорожно-транспортных происшествий из-за выездов на полосу встречного движения в запрещенных для этого маневра участках. С начала 2026 года произошло более 1,7 тыс. таких аварий — это почти в полтора раза больше, чем годом ранее. Погибло 529 человек. Эксперты высказывают разные версии. Одни считают, что в отдельных регионах число таких ДТП выросло из-за плохой организации дорожного движения во время ремонтных работ. Другие напоминают об аномальных снегопадах в начале года, из-за которых водители не видели разметку и оказывались на встречной полосе случайно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Из-за столкновений на полосе для встречного движения в этом году погибло более 500 человек

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Из-за столкновений на полосе для встречного движения в этом году погибло более 500 человек

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

ГИБДД обнародовала данные об аварийности на дорогах за шесть месяцев 2026 года. Как обратил внимание “Ъ”, по сравнению с первой половиной 2025 года число ДТП из-за выезда на встречку на участках, где этот маневр запрещен, выросло на 45% (1,7 тыс. аварий). В них погибло 529 человек (+30%) и пострадало 3 тыс. (+47%).

ПДД разрешают выезжать на полосу встречного движения, если на дороге есть прерывистая разметка или разрешающий знак. Обгон запрещен, если нанесена двойная или одинарная сплошная линия разметки, а также в тоннелях, на пешеходных переходах, мостах, путепроводах и других местах, определенных правилами. За нарушение применяется штраф до 7,5 тыс. руб. или лишение прав на срок до полугода.

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В отдельных регионах число аварий выросло значительно сильнее, чем по России. К примеру, в Московской области произошло 57 таких ДТП, что на 148% больше, чем годом ранее. В Кировской области зафиксировано 55 (+120%), в Ставропольском крае — 35 (+218%). В Ленинградской и Курской областях, а также в Красноярском крае прирост восьмикратный, во Владимирской области — шестикратный.

Опрошенные “Ъ” эксперты по-разному объясняют причины тренда.

В отдельных регионах аварийность могла вырасти из-за плохой организации движения во время дорожного ремонта или строительства, предположил руководитель рабочей группы «Защита прав автомобилистов» «Народного фронта» Петр Шкуматов. Из-за этого водители не понимали, что выехали на встречную полосу, и попадали в аварию. По мнению другого эксперта этой же организации Катерины Соловьевой, на статистику могла повлиять и аномально снежная зима — на дорогах не всегда была видна разметка. Больше всего аварий было зафиксировано в самых «снежных» регионах (например, в Московской, Воронежской областях и ХМАО), обращает внимание госпожа Соловьева. «Именно поэтому нужно оснащать все больше дорог разделительными барьерами»,— считает она.

В президентской стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2030 года (утверждена указом Владимира Путина в декабре 2025 года) говорится, что выезд на встречку — одна из основных причин смертельных ДТП. По данным МВД за 2025 год, в каждой пятой аварии, связанной с выездом на полосу встречного движения, были выявлены недостатки содержания дорог. В их числе — отсутствие разметки, знаков и плохое состояние обочин.

Начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения управления Госавтоинспекции по Ставропольскому краю Сергей Сердюков подтвердил «резкое» увеличение случаев ДТП из-за выезда на встречку в запрещенном для этого месте.

По его словам, в основном это происходит из-за ошибки водителей при выполнении обгона — зачастую автомобилисты неправильно оценивают ситуацию, скорость встречного транспорта и длину свободного участка дороги. Эту же причину назвали и в УГИБДД по Республике Башкортостан: «Технические характеристики современных автомобилей придают водителю излишнюю самоуверенность. Не всегда водитель, который собирается совершить маневр, в полной мере оценивает дорожную ситуацию и расстояние до приближающегося транспорта».

В подмосковном минтрансе, комментируя данные ГИБДД, отметили, что тяжесть последствий аварий во время выезда на встречную полосу в 2026 году выше, чем в прошлом. «Для предотвращения аварийности в Подмосковье реализуется комплекс мер, в том числе установка ограждений для разделения потоков, катафотов и сигнальных столбиков по оси дорог»,— рассказали в ведомстве.

Иван Буранов; Булат Баширов, Уфа; Роман Лаврухин, Ставрополь