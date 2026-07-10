В работы на СТО вкрутилось подорожание

Моторное масло за полгода подорожало на 15%. Двузначный рост цен отмечается и на другие расходники для ТО, сообщают аналитики компании Rossko. Свечи — прибавили 12%, технические жидкости — 11%. Собеседники “Ъ FM” прогнозируют дальнейший рост цен из-за топливного кризиса, изменения логистических цепочек и инфляции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В феврале замена масла и фильтров в седане на сетевой станции техобслуживания обходилась в 10 тыс. руб., в июне с тем же основным расходником турецкого производства — уже в 13 тыс. руб. Механические компоненты тоже дорожают, но не двузначными темпами.

В сегменте расходников такая динамика наблюдалась несколько лет назад, отмечают эксперты дистрибутора запчастей Rossko. И рост касается не только импортных компонентов. Российское базовое масло также подорожало в закупке для производителей на треть, заметил генеральный директор сети СТО и магазинов «Кореана» и «Китаяна» Михаил Мартынов:

«У некоторых отечественных производителей наблюдается дефицит базового масла. И, соответственно, те компании, которые производят его в России, в том числе наша торговая компания, ощущают достаточно существенное повышение стоимости. Отпускные цены с заводов поднялись более чем 30%. То же самое касается и Южной Кореи, например. Нефть дорожает, рост валютного курса имеет инерцию. Те колебания, которые были в последнее время, в маржинальности торговых компаний обычно уже перезаложены».

Топливный кризис, инфляцию и проблемы с логистикой отрицать нельзя, но проблем с компонентами для производства в России нет, возражает руководитель технического отдела компания UPEC Александр Сосновский:

«В первую очередь сейчас на цену больше всего оказывает влияние именно логистика, потому что она очень сильно подскочила.

Это общее удорожание, которое не касается исключительно технических жидкостей. Масла — здесь не исключение. И я бы не сказал, что они сильно выросли в цене. В первую очередь отечественные производители еще держат ее уровень за счет того, что они не критично зависят от иностранного сырья, а все-таки локализуют производство в России. У каждой компании свои поставщики, и у нас достаточно много вариативности выбора продуктов, разные логистические пути, включая те из них, что связаны с партнерами из Китая, Турции, ОАЭ».

Из-за топливного кризиса на маркетплейсах выросли цены на таблетки для снижения расхода топлива, а также присадки, повышающие октановое число. Как сообщали СМИ, в июне спрос на них увеличился кратно. Аналитики компании Rossko к осени прогнозируют дальнейший рост стоимости запчастей и расходников еще на 10-30%. Однако экономия на автомобильных комплектующих может обернуться покупкой контрафакта, предупредил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр:

«Растет еще и стоимость работ, так как есть общая инфляция, большие затраты. Приходит механик и говорит, что хочет более высокую зарплату, и его квалификация позволяет ставить такие условия. Я вижу, как мои люди сталкиваются с контрафактом: сегодня, закупая запчасти, мы каждую из них под микроскопом рассматриваем.

Маркетплейсы, как правило, продают мусор. И у обычного потребителя создается впечатление, что фильтр может стоит 500 руб. Покупатель же не сможет экспертно оценить, станет ли расходник работать или нет. Вот люди видят цену в 500 руб. и 3 тыс. руб. и делают выбор в пользу первой».

По данным аналитиков Fit Service, по итогам первых шести месяцев 2026 года средний чек по ремонту и обслуживанию автомобилей составил 13 тыс. руб., что на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Эксперты связывают рост с увеличением доли сложных ремонтов из-за старения автопарка.

Юлия Савина