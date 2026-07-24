«Электричкам» рассчитывают страховку

Спрос на ОСАГО для электромобилей и гибридов почти удвоился. По данным маркетплейса «Сравни», все дело в быстром росте числа таких машин на российских дорогах. Меняется и рынок каско. За год страховка для электрокаров подешевела на 16%. Правда, она по-прежнему втрое дороже, чем для бензиновых автомобилей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

С ОСАГО ситуация обратная. Сами «электрички» и их ремонт стоят дороже, а полис нередко выходит даже дешевле обычного, заметил вице-президент компании «РЕСО-Гарантия» Игорь Иванов:

«Тут есть нюансы: при расчете стоимости полиса надо учитывать особенности автомобиля. Если речь исключительно об электрокаре, то там одна методика расчета. Если это гибрид, то надо складывать мощности двух двигателей. Кроме того, такой полис для "электричек" в принципе дешевле и выгоднее, чем для машин с бензиновым или дизельным двигателем.

Так, в техпаспорте у какого-нибудь Lixiang написано "450 л.с.", но при расчете берут не эту цифру, а специальную расчетную величину. Мощность машины вычисляют при 30-минутной максимальной нагрузке. Для примера — у Lixiang это может быть эквивалент порядка 150 л.с., то есть в расчет берут не 450 л.с., что сделало бы ОСАГО очень дорогим.

В случае же с каско принципиальных отличий нет. Главное, что влияет на цену полиса, это страховая сумма, то есть стоимость автомобиля. И есть общее ограничение, которое бывает и по бензиновым машинам тоже. Речь о возможности организации ремонта. Некоторые марки, модели приходят по параллельному импорту. И если страховые компании не уверены, что смогут организовать в разумные сроки и за разумную плату ремонт таких авто, то могут и отказать в заключении договора».

Стоимость ОСАГО сильно разнится, все зависит от страховщика и стажа водителя. Например, для электрокара Xiaomi SU7 в максимальной комплектации разброс тарифов кратный: от 9 тыс. руб. до 22 тыс. руб. Впрочем, у владельцев хватает и других забот. Запчасти часто приходится заказывать напрямую из Китая, и ждать их можно месяц, а то и дольше, рассказал управляющий сети автосервисов «Китаяна» Михаил Мартынов:

«Исторически кузовных деталей на "электрички" в наличии практически нет. Можно что-то на разборах искать. Так как таких машин в России в принципе немного, соответственно, склады с запчастями на них фактически отсутствуют, с кузовными тем более. Но суперспециализированные сервисы, так скажем, запчасти держат для моделей разных брендов. Одна из проблем, почему этим мало кто занимается, — это сложность диагностики. В большинстве случае провести ее можно только на дилерском оборудовании, которого в России практически нет. Даже мы занимаемся в основном больше подвеской, если про "электрички" говорить.

При этом понятие технического обслуживания для таких машин очень размытое. Самое в них неприятное — это непредсказуемые "болячки", например, какой-нибудь электронный блок может вылететь. Это может быть совершенно внезапная история, и придется искать человека, который разбирается в таких машинах. Ему придется искать и привозить этот блок из-за границы, что будет означать достаточно высокую наценку просто из-за того, что это эксклюзив».

Тем временем «Росатом» предложил Госдуме пересмотреть утильсбор на электромобили, сейчас он серьезно поднимает цену машины для покупателя. Среди других идей — введение зеленых номеров. Их владельцам предлагают разрешить ездить по выделенным полосам, а бесплатную парковку, которая действует в Москве, распространить на регионы.

Астон О`Cалливан, Андрей Дубков