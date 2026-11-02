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Выпуск газеты №203/П

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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №203/П«Ъ» Газета
Мир

Минюст ФРГ предложил ввести тюремное наказание за вербальные домогательства

Министерство юстиции Германии предложило наказывать за вербальные сексуализированные домогательства штрафом или лишением свободы на срок до года. Эта мера вошла в подготовленный ведомством законопроект, который ужесточает ответственность за несколько преступлений сексуализированного характера. Об этом пишет RND со ссылкой на текст документа.
Под действие нормы попадут высказывания и непристойные жесты, если те «могут запугать или оказать давление на человека». «Неудачные комплименты», как отмечается в законопроекте, домогательствами считаться не будут. Документ также продлевает срок давности по изнасилованиям и преступлениям против половой неприкосновенности, совершенным группой лиц: сейчас закон ограничивает его пятью годами, министерство предлагает 20 лет.
«Сексуализированные нападения неприемлемы, это касается и физического насилия, и вербальных домогательств, и угроз. Половая неприкосновенность не подлежит обсуждению»,— сказала RND министр юстиции Штефани Хубиг. Она представляет Социал-демократическую партию Германии, которая осенью 2025 года выступила инициатором криминализации таких домогательств.
Подобные действия называют также «уличными домогательствами». Это непристойные комментарии и окрики в адрес людей на улице и в других публичных местах, обычно со стороны мужчин в отношении женщин. В некоторых странах, в том числе в Испании, Франции и Португалии, за них могут оштрафовать или лишить свободы.
Германия
Европа