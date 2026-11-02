Минюст ФРГ предложил ввести тюремное наказание за вербальные домогательства
Министерство юстиции Германии предложило наказывать за вербальные сексуализированные домогательства штрафом или лишением свободы на срок до года. Эта мера вошла в подготовленный ведомством законопроект, который ужесточает ответственность за несколько преступлений сексуализированного характера. Об этом пишет RND со ссылкой на текст документа.
Под действие нормы попадут высказывания и непристойные жесты, если те «могут запугать или оказать давление на человека». «Неудачные комплименты», как отмечается в законопроекте, домогательствами считаться не будут. Документ также продлевает срок давности по изнасилованиям и преступлениям против половой неприкосновенности, совершенным группой лиц: сейчас закон ограничивает его пятью годами, министерство предлагает 20 лет.
«Сексуализированные нападения неприемлемы, это касается и физического насилия, и вербальных домогательств, и угроз. Половая неприкосновенность не подлежит обсуждению»,— сказала RND министр юстиции Штефани Хубиг. Она представляет Социал-демократическую партию Германии, которая осенью 2025 года выступила инициатором криминализации таких домогательств.
Подобные действия называют также «уличными домогательствами». Это непристойные комментарии и окрики в адрес людей на улице и в других публичных местах, обычно со стороны мужчин в отношении женщин. В некоторых странах, в том числе в Испании, Франции и Португалии, за них могут оштрафовать или лишить свободы.