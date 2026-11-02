Минюст ФРГ предложил ввести тюремное наказание за вербальные домогательства

Подобные действия называют также «уличными домогательствами». Это непристойные комментарии и окрики в адрес людей на улице и в других публичных местах, обычно со стороны мужчин в отношении женщин. В некоторых странах, в том числе в Испании, Франции и Португалии, за них могут оштрафовать или лишить свободы.