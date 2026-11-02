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Выпуск газеты №203/П«Ъ» Газета
Мир

ЦИК подтвердил победу Илияны Йотовой на выборах президента Болгарии

После обработки 100% протоколов на выборах в Болгарии побеждает действующая президент Илияна Йотова. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Центризбиркома. Согласно итоговым подсчетам, госпожа Йотова набрала 57,57% голосов. Ее соперник, бывший и. о. премьер-министра Андрей Гюров, получил 39,48% голосов.
Президент Болгарии Илияна Йотова

Президент Болгарии Илияна Йотова

Spasiyana Sergieva / Reuters

Господин Гюров уже признал поражение. Илияна Йотова будет первой женщиной, избранной президентом в Болгарии. Она заняла пост и. о. президента 23 января после того, как Конституционный суд досрочно прекратил полномочия Румена Радева, объявившего об отставке. В ходе избирательной кампании придерживалась курса на отказ от поставок оружия Украине и выступала за диалог с Россией.
Подробнее о выборах — в материале «Ъ» «Болгария проявила себя политически индифферентной».

Что известно о первой женщине-президенте Болгарии Илияне Йотовой

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