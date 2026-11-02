ЦИК подтвердил победу Илияны Йотовой на выборах президента Болгарии

После обработки 100% протоколов на выборах в Болгарии побеждает действующая президент Илияна Йотова. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Центризбиркома. Согласно итоговым подсчетам, госпожа Йотова набрала 57,57% голосов. Ее соперник, бывший и. о. премьер-министра Андрей Гюров, получил 39,48% голосов.