ЦИК подтвердил победу Илияны Йотовой на выборах президента Болгарии
После обработки 100% протоколов на выборах в Болгарии побеждает действующая президент Илияна Йотова. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Центризбиркома. Согласно итоговым подсчетам, госпожа Йотова набрала 57,57% голосов. Ее соперник, бывший и. о. премьер-министра Андрей Гюров, получил 39,48% голосов.
Господин Гюров уже признал поражение. Илияна Йотова будет первой женщиной, избранной президентом в Болгарии. Она заняла пост и. о. президента 23 января после того, как Конституционный суд досрочно прекратил полномочия Румена Радева, объявившего об отставке. В ходе избирательной кампании придерживалась курса на отказ от поставок оружия Украине и выступала за диалог с Россией.