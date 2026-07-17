Автомобили на дизеле набирают обороты

Спрос на дизельные машины с увеличенным топливным баком вырос из-за бензинового кризиса. Как узнал “Ъ FM”, больше всего запросов поступает на модели, которые поставляются альтернативными маршрутами из Германии. Автомобилисты стали чаще выбирать дизельные версии привычных седанов и кроссоверов, в частности, немецкой тройки из-за доступности солярки на заправках, говорят участники рынка. Какие модели доступны? И каков бюджет покупки?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Дизельные версии есть как у Mercedes-Benz GLE, так и у BMW первой серии. Их стоимость не отличается от бензиновых, от 6 млн до 11 млн руб. Audi Q5 можно взять за 8 млн руб. Запас хода у дизельной машины в полтора-два раза выше. Солярки в России производится в два раза больше, чем бензина, поэтому этот вид топлива на АЗС в наличии есть почти всегда.

К тому же новые бензиновые двигатели куда капризнее к качеству топлива, которое сейчас можно снижать с разрешения правительства, а рекомендованный производителями 100-й часто совсем не найти. Все это и двигает спрос на дизельные машины, пояснил владелец салона «Авторевизорро» Кирилл Чернов:

«Самая полезная опция, которая всегда практически была у "немцев", — это увеличенный топливный бак. Вот она действительно сейчас востребована. Люди этим интересуются, это факт. Условно, стандартный бак — 40-50-60 л., а увеличенный — 90 л., в самых классных случаях — это 110 л. солярки с расходом в районе 6-7 л. на 100 км. При этом дизель может быть и более экономичным.

Такие двигатели обладают огромным ресурсом, для них 500 000 км — это не проблема. Это очень надежные и неприхотливые агрегаты».

Дизельных моделей у официальных дилеров китайских марок, в том числе локализованных, почти нет. В КНР они непопулярны из-за экологических ограничений. Их можно встретить только в сегменте коммерческого транспорта. Редко это пикапы, такие как GWM Poer, Foton G9, JAC T9, или рамные внедорожники вроде 212 Т01. Стоимость таких машин в России — 3,5-4 млн руб. Возможно, в продажу вернется Haval H9, который в дизельном исполнении стоил около 5 млн руб., но пока таких версий нет, отметил аналитик портала «Китайские автомобили» Денис Бобылев:

«У нас китайские автомобили, представленные в официальных дилерских центрах, это в основном такие пикапы. Даже если мы будем рассматривать альтернативный импорт, то и здесь наткнемся на то, что очень мало предложения в этом сегменте. В теории мы можем получить какую-то модель в будущем как реакцию крупных автопроизводителей на реалии российского рынка, но это не вопрос нескольких недель или месяцев. Насыщение дизельными авто может произойти через год».

В РФ на вторичном рынке дизельные модели составляют всего 5-7% от общего объема предложения. До того, как крупнейшие мировые производители покинули российский рынок, популярность таких машин была выше, напомнил главный редактор журнала «Движок» Роман Зубко:

«Во-первых, очень многие покупали дизельные автомобили с целью сэкономить на топливе. Во-вторых, всегда очень высока была доля таких машин в премиум-сегменте. Если посмотреть на еще оставшиеся 10-12-летние Mercedes-Benz, BMW, Volvo, то среди них очень большая доля дизельных моделей».

По данным «Автостата», в прошлом году продажи дизельных легковушек сократились на четверть, до 15,3 тыс. машин. Это немногим более 1% от общего объема рынка новых автомобилей. В этом году участники рынка прогнозируют рост сегмента.

Юлия Савина