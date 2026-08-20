Скрутили пробег

Рынок подержанных машин в июле впервые за 13 месяцев сократился в годовом выражении — на 3,3%. Это может быть связано как с выбытием наиболее ликвидных предложений, так и c эффектом высокой базы, который обеспечил повышенный спрос в июле 2025 года. В целом ситуация останется стабильной, учитывая рост цен на новые машины, считают продавцы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Продажи легковых автомобилей с пробегом в июле сократились на 3,3% год к году, до 548,7 тыс. штук, подсчитали в «Автостате». Негативная динамика на рынке, по данным агентства, фиксируется впервые с июня 2025 года.

Сокращение продаж, полагает партнер SBS Дмитрий Бабанский, отчасти может быть связано с дефицитом ликвидных машин. После ухода ряда зарубежных брендов в 2022 году и ограничения поставок, поясняет эксперт, на рынок выходит меньше свежих (двух-пяти лет) автомобилей с «понятной историей».

Результаты июля показывают, что рынок становится более чувствительным к платежеспособности покупателей, добавляют в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД). В последние месяцы на рынке шло активное вымывание наиболее ликвидных предложений: автомобилей в хорошем состоянии, с понятной историей и по приемлемой цене, подтверждают в РОАД. В этом случае, продолжают в ассоциации, покупателю становится сложнее найти подходящий вариант, а часть спроса откладывается.

Опрошенные “Ъ” эксперты и дилеры напоминают, что рынок машин с пробегом достаточно инертен в силу своих объемов, и спрос, особенно учитывая рост цен на новые автомобили, стабилен. Относительно июня, согласно «Автостату», продажи выросли на 8,1%.

Результат одного месяца сигналом снижения рынка считать нельзя, отмечает директор департамента автомобилей с пробегом ГК «Рольф» Вадим Черноусов. По его словам, рынок сейчас сбалансирован и в большей степени живет в логике сезонности и баланса спроса и предложения. Представитель автомобильного маркетплейса Fresh Анастасия Камышникова связывает июльскую динамику с эффектом высокой базы: июль 2025 года был очень активным периодом. «Тогда покупатели массово выводили средства из депозитов, ставки по которым начали снижаться. Значительная часть накоплений была направлена в автомобили как в понятный физический актив для сохранения капитала»,— поясняет она. В июле 2026 года, добавляет госпожа Камышникова, этот фактор исчерпал себя.

Лидером на рынке автомобилей с пробегом остается Lada. Продажи бренда в июле год к году снизились на 12,3%, до 122,1 тыс. штук. На втором месте — Toyota, реализация которой выросла на 3,4%, до 60,4 тыс. штук. Топ-3 замыкает марка Kia, показавшая сокращение продаж на 8,4%, до 30,3 тыс. штук. Следом идут Hyundai и Volkswagen: реализация первого снизилась на 8,3%, до 29,1 тыс. штук, второго — увеличилась на 12,1%, до 26,5 тыс. штук. По данным «Автостата», помимо Volkswagen и Toyota из топ-10 брендов продажи выросли только у Honda — на 9%, до 22 тыс. штук. Самое сильное снижение среди остальных марок у Lada.

Топ моделей на рынке легковых автомобилей с пробегом в январе—июле 2026 года Выйти из полноэкранного режима Место Модель Продажи (шт.) Изменение год к году (%) 1 Lada Classic* 126 642 -24,1 2 Lada Samara 2 93 231 -15,2 3 Lada Priora 87 304 -6,5 4 Lada Granta 2 73 183 25,8 5 Lada 110 71 140 -19,3 6 Kia Rio 68 915 8,6 7 Hyundai Solaris 66 842 6,2 8 Lada Granta 63 359 6 9 Toyota Corolla 60 802 15,4 10 Ford Focus 60 289 3,6 Открыть в новом окне *Все модели от ВАЗ-2101 до ВАЗ-2107. Источник: «Автостат».

Большинство собеседников “Ъ” прогнозируют рынок пробега в августе на уровне июльских результатов.

«Я бы не ожидал ни резкого взлета, ни сильного падения при сохранении текущих условий»,— говорит господин Бабанский. Вадим Черноусов не исключает колебаний спроса в августе в пределах 3% как в сторону роста, так и сокращения. По мнению Анастасии Камышниковой, август для вторичного сегмента пройдет лучше июля.

Осенью, добавляет господин Черноусов, традиционно возможен сезонный рост спроса, который может немного скорректировать цены. Но ближе к зиме и смене календарного года обычно начинается обратная сезонная коррекция. В результате, считает топ-менеджер, продажи останутся близко к результату прошлого года или вырастут в пределах 3–5%, составив 6,2–6,4 млн штук. По итогам семи месяцев 2026 года реализация автомобилей с пробегом, по данным «Автостата», увеличилась на 4%, до 3,43 млн штук.

Наталия Мирошниченко