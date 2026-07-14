«Галочку напротив категории "Роскошь" ставим»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ROX Фото: пресс-служба ROX

Что позволит производителю описать свой автомобиль фразой «королевская роскошь»? Зависит от многих факторов, но сегодня в этом перечне обязательную роль занимают технологии. Что в этом плане может предложить внедорожник ROX Adamas, описанный создателями как «королевская роскошь», я разбирал в ходе тест-драйва.

Последовательный гибрид мощностью 476 л. с. готов показать любой характер, от спортивного с разгоном до сотни почти за 5,5 с. до вальяжного. Сочетание батареи на 56 кВтч и классического 1,5 л ДВС в условиях «бензиновой лихорадки» — уже роскошь. Вытекающий из этого симбиоза запас хода порядка 1200 км тоже плюс. За время теста почти трехтонный внедорожник показал средний расход 7,4 л.

Камеры и ассистенты отлично распознают обстановку вокруг ROX Adamas и выводят на панель приборов детальную ситуацию спереди. На экране не только все типы разметки (причем в цвете), отображаются даже пластиковые осевые буферы. А вот распознавания знаков нет. Было бы полезно иметь эту опцию, как и проекционный экран, который тоже отсутствует. Зато есть гибридное зеркало заднего вида и исполнительный голосовой помощник для базовых команд вроде «открой водительское окно на 40%».

В чем именно секрет настройки активного круиз-контроля, сенсорах или алгоритмах, сказать трудно. Но однозначно: этот вариант наиболее приближен к моим, человеческим, реакциям торможения и разгона. Это добавляет спокойствия и повышает комфорт. На последний заметно влияет и закрытая пневмоподвеска. Запас ее хода — 14 см. Так что тип покрытия дороги почти неважен. А использование в подвеске азота обещает бесперебойность работы зимой.

Как обладатель роста почти 2 м я был поражен удобством водительского кресла даже без учета встроенных функций массажа, обогрева и обдува. На втором ряду в комплектации Business Edition — капитанские кресла с оттоманками, массажем и режимом нулевой гравитации. Галочку напротив категории «Роскошь» ставим. Но вместе с тем пол на втором ряду выше, а потому колени именно у высоких людей оказываются некомфортно задранными. Отвлечься от этого помогают огромная панорамная крыша, 16-дюймовый экран на потолке и холодильник-печь. Бокс на 8,5 л. может либо охлаждать содержимое в диапазоне от 0 до +7 градусов, либо подогревать его от 35 до 50 градусов.

За безопасность отвечает большое число ассистентов, а для большего спокойствия есть встроенный видеорегистратор и мобильное приложение. Правда, первый записывает данные только с передней камеры, а мобильное приложение требует отдельного описания.

Александр Леви