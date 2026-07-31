Цены на авто берут разгон

Дилеры предупредили о подорожании авто в августе. Цены вырастут как минимум на 3%, рассказали “Ъ FM” участники и эксперты рынка. В первую очередь на динамику влияет слабеющий рубль и сокращение дилерских программ. Например, средняя скидка по трейд-ин может упасть до 100 тыс. руб. вместо 200 тыс. руб. в июле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Кроме того, импортеры стали реже завозить иномарки, а авторынок перестал затовариваться в прежнем объеме, говорит президент группы компаний Favorit Motors Владимир Попов:

«Мы видим ослабление нацвалюты, что влияет, естественно, на пару рубль-юань. Второе — на складах импортеров не то чтобы огромное количество машин. Год назад примерно в это время мы фиксировали стоки, которые превышали три-четыре месяца продаж. На сегодняшний день по некоторым машинам мы ждем поставок в лучшем случае с середины сентября.

Прошлый год немного открыл глаза импортерам, особенно из Китая. Они решили не повторять ошибок, которые сделали на своем домашнем рынке, когда поставщику вообще наплевать на покупательскую способность населения, и он просто заваливает автомобилями.

Так что, наверное, для приобретения авто сейчас самое время. Цена в сентябре росла всегда, можно посмотреть статистику. Сейчас я бы сделал ставку на повышение в этом месяце от 3% до 4%. При этом не думаю, что это подорожание затронет автомобили с пробегом. Что касается импортерских машин и машин, которые возят частники по параллельному импорту, скорее всего, будет именно так».

Наиболее ощутимо подорожание скажется на автомобилях, которые поставляют по параллельному импорту, считает основатель компании E.N. Cars Евгений Забелин. По его словам, речь в том числе и об электрокарах:

«В автобизнесе есть хорошее выражение: сегодня всегда дешевле, чем завтра. Последние три года в полной мере подтверждают этот тезис.

Подорожание идет, в первую очередь оно связано с курсом рубля и ожиданием очередного поднятия утилизационного сбора в начале 2027-го. Так что есть повышенный спрос на популярные автомобили, естественно. Кроме того, в связи с тем, что некоторое время наблюдался дефицит топлива, случился огромный всплеск популярности электромобилей, особенно в бюджетном сегменте — 2-2,5 млн руб. И эта тенденция до сих пор еще продолжается. Никто не был готов к этому: ни китайские производители, ни поставщики, которые везут машины в Россию. Возник дефицит и, естественно, подорожание, связанное с ним.

Логистика тоже влияет на динамику цен, но она дорожает следом за снижением курса рубля. Все международные перевозки привязаны к стоимости топлива, автомобилям и их обслуживанию, ремонту. Этот фактор тоже будет сказываться. Понятно, что покупатели при выборе моделей станут больше обращать внимание на доступность и стоимость запчастей».

По данным экспертов портала AutoNews, в августе снова подорожают моторные масла. За месяц стоимость может вырасти на треть из-за проблем с логистикой, санкций и войны на Ближнем Востоке.

Егор Парфенов, Никита Путятин