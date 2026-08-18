Для аренды подмосковных электросамокатов вводят новую верификацию

Подмосковные власти анонсировали 17 августа новый порядок аренды электросамокатов и электровелосипедов. «В рамках единого подхода к организации работы средств индивидуальной мобильности» (СИМ) пользователям кикшеринговых сервисов придется зарегистрироваться на областном портале госуслуг, получив и подтвердив там учетную запись. Нововведения вступают в силу с 30 сентября 2026 года.

Начиная с 17 августа пройти авторизацию можно в тестовом режиме (эту функцию уже запустил сервис «Яндекс Go»). В министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области сообщили, что с кикшеринговыми операторами подписаны соглашения в 32 округах области: в этих документах регулируются места размещения СИМ, время работы сервисов и скоростные ограничения.

С февраля 2025 года аналогичное требование для аренды электросамокатов ввели столичные власти. Взять СИМ в Москве можно лишь после прохождения полной верификации на mos.ru. Мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что новое требование «показало высокую эффективность»: аварийность с участием арендованных электросамокатов снизилась на 60% в летнем сезоне 2025 года по отношению к аналогичному периоду 2024 года. На сайте правительства Москвы говорилось, что верификация позволила выявить и заблокировать более 30 тыс. поддельных профилей, принадлежащих несовершеннолетним.

Иван Тяжлов