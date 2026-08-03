«Его друзья-гонщики повзрослели и нуждались в более дорогих игрушках»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Bentley Фото: Bentley

Уолтер Оуэн Бентли был мальчиком из состоятельной лондонской семьи. Окончив в 16 лет престижную частную школу, он мог бы с удовольствием прожигать жизнь. Но его страстью была техника: Уолтер был помощником инженера на железной дороге, ремонтником в таксопарке, а на досуге участвовал в мотогонках и прокачивал движки на гоночных машинах для лондонской золотой молодежи.

Во время Первой мировой, призванный в инженерные части британских ВВС, он занялся прокачкой самолетных двигателей, да так удачно, что был удостоен рыцарского ордена Британской империи и премии в 8 тыс. фунтов. На них в 1919 году Бентли открыл собственный автобизнес. Его друзья-гонщики повзрослели и нуждались в новых, более дорогих и мощных игрушках.

К 1930-м его машины пять раз выиграли престижную гонку «24 часа Ле-Мана». Сам Бентли, однако, к состязаниям охладел, предпочитая треку мастерскую. Призвание не спрашивает.

Павел Шинский