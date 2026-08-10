Суперкары буксуют спрос

Продажи новых суперкаров в России упали на 15%. По данным агентства «Автостат», за первые семь месяцев 2026-го на учет поставили всего 169 таких машин, тогда как годом ранее их было около 200.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ

Речь идет об автомобилях с мощностью более 400 л. с. и спортивным дизайном. Кроссоверы, пикапы и седаны в расчет не брали. Последние три года рынок демонстрировал рост после падения в 2022-м, но сейчас динамика снова стала нисходящей. Прежде всего на это повлияли два фактора, говорит основатель компании «Мосподбор» Дмитрий Иваницкий:

«Тенденция в 2026 году такая: люди начали меньше покупать автомобили и меньше их заказывать по причине увеличения утилизационного сбора с 1 декабря 2025 года. Второй момент — это, конечно же, обстоятельства, связанные с топливом. По своей статистике также видим, что меньше склонны к покупке автомобилей с объемом двигателя выше 2-3 литров. Люди, к сожалению, сейчас не понимают, что им делать, так как есть действительно трудности с хорошим топливом.

Большинство даже склоняется к тому, что бензин АИ-100 уже не того качества, который был раньше, и существует перспектива поломки двигателя. Где-то с конца мая — начала июня мы видим спад, и он никак не связан с тем, что сейчас период отпусков.

Потому что за последние четыре года июнь-июль были отличными месяцами с точки зрения продаж.

Ну и также мы видим, что за последний месяц у нас рубль начал просаживаться. Это, конечно же, сказалось на стоимости автомобилей. Сейчас люди выбирают больше дизельные автомобили. Люди, которые хотят суперкар, не пересаживаются на что-то другое, просто ждут более благоприятных обстоятельств для их покупки».

Самым популярным среди суперкаров оказалось купе Bentley Continental GT. За семь месяцев таких купили 44 штуки. Еще четыре человека предпочли кабриолет Bentley GTC. Следом идет легендарный Porsche 911 Turbo — 37 проданных экземпляров. Бронза досталась сразу трем маркам. BMW, Lamborghini и Mercedes-Benz разошлись тиражом по 19 автомобилей каждая. Правда, у немцев из Mercedes всю статистику сделал один родстер SL-класса. А вот у конкурентов выбор оказался шире.

Купить сейчас такую машину достаточно просто, но есть существенные сложности с ее обслуживанием, говорит автоэксперт, руководитель экспертно-оценочной компании LEM Solution Евгений Ладушкин:

«В покупке как таковой проблемы нет — вам привезут любую машину. Тут вопрос в сроке ожидания и в том, что стоимость автомобиля будет увеличена пропорционально сложности доставки в страну. Основные трудности возникают при обслуживании этих машин. Дело в том, что если мы рассматриваем, например, европейские, в частности немецкие суперкары, их производители блокируют дистанционно работу этих автомобилей у нас в стране.

Это действительно отдельная проблема, и решается она за счет того, что через третьи страны в машину закачивается другое программное обеспечение.

Тогда машина думает, что она передвигается по другому региону. Некоторые функции могут либо не работать, либо работать некорректно. В случае если производитель выводит какое-то обновление и машина по какой-то причине это обновление скачала и установила, то она опять же может "окирпичиться", и весь вот этот процесс нужно будет повторять с самого начала.

Рынок дорогих автомобилей немножечко меняется в сторону Китая по той причине, что КНР от нас не отворачивается и поставляет дилерские автомобили, которые можно здесь купить. Они будут с гарантийной поддержкой, а по стоимости дешевле, чем европейские аналоги. Однако важно учитывать, что все-таки не все модели китайских суперкаров в Россию поставляются официально.

Когда мы говорим про суперкары, бюджет может быть в принципе не ограничен. Начинается, наверное, от 10–15 млн руб. и практически никогда не заканчивается. Цена упирается уже только в то, насколько этот автомобиль редкий, насколько он уникальный, насколько технологически сложный».

Помимо пятерки лидеров в статистику попали и другие марки. Ferrari выбрали 17 покупателей. Aston Martin — шесть. А McLaren и Chevrolet Corvette разошлись всего по паре штук.

Астон О'Салливан