А ввоз и ныне там

Задержки поставок, очереди на границе и рост цен. Дилеры рассказали “Ъ FM”, как топливный кризис отразился на ввозе машин в РФ. По их данным, за последние три недели сроки доставки машин из Азии увеличились в полтора раза, а логистика подорожала на 15-30%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Автовоз с машинами из Китая пересекает границу Казахстана с Россией с полным баком. До Москвы этого хватит, но не на обратный путь, говорят эксперты. Из-за дефицита бензина перевозчики вынуждены тратить больше времени на дорогу. Повышенный спрос на импортные машины создает дополнительные сложности на границе, говорит управляющий партнер «Престиж-авто» Алексей Бармин:

«Некоторые автовозы сталкивались с тем, что не могли заправиться и вставали на дороге. В некоторых регионах может не быть дизеля. Приходится привлекать кого-то, организовывать поставки. Все это отражается на сроках: три-четыре недели превращаются в пять-шесть».

По данным «Автостата», за первое полугодие импорт новых машин из Китая и Киргизии вырос на четверть год к году. Почти на 15% увеличилось количество заказов машин с пробегом. Топливный кризис спровоцировал бум на рынке гибридов и электромобилей, рассказывает основатель E.N. Cars Евгений Забелин:

«Спрос на электромобили и гибриды вырос в десятки раз. Бюджетные электрички не пользовались популярностью вообще — это были штучные продажи раз в несколько месяцев. До проблем с бензином спрос на дорогие электромобили после повышения утильсбора тоже упал: было три-четыре заказа в месяц. А сейчас на бюджетный электромобиль за 2-2,5 млн руб. поступает несколько заказов в день».

Ажиотажный спрос создает дополнительные сложности на границе, говорят собеседники “Ъ FM”.

Время прохождения таможни увеличивается. Поэтому если резко поменяется курс, это отразится на размере таможенных платежей. К тому же из-за кризиса подорожала логистика по России: за три недели ставки выросли на 15-30%. Эксперты ожидают дальнейшего роста. Это отражается на конечной стоимости машины, продолжает Евгений Забелин:

«Если до кризиса перевозка от границы Хоргос до одинцовского таможенного поста в среднем стоила $1,3-1,4 тыс., то сейчас к этой цене прибавилось $150-200. Если проблемы с топливом продолжатся, те, кто не успел заправиться, не доедут до точек сбыта, а срок поставок вырастет кратно времени, потраченному на АЗС».

Впрочем, причина удорожания импортных авто может быть в другом, допускает эксперт дилерского бизнеса Артем Самородов:

«Коллеги говорят, что доставка из Уссурийска и Владивостока в центр подорожала на 20-30 тыс. руб. Как будто не так много относительно стоимости авто. Но другая сторона: у тебя на складе месяцами стояли 15 гибридов, и вдруг за неделю ты продал десять. Осталось пять. Что будешь делать? Поднимать цены. Что будешь объяснять клиентам? Расскажешь, что логистика подорожала».

На фоне проблем с топливом перевозчики увеличили тарифы минимум на 10%, рассказывал “Ъ FM”.

Некоторые водители вовсе отказываются выходить на маршрут, если в регионах действуют лимиты на продажу бензина.

Анжела Гаплевская