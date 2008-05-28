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17:10
Путин обсудил с Макроном договоренности с Турцией по Сирии
10:41
Дмитрий Киселев возглавил Союз виноградарей и виноделов
14:33
Сирийские СМИ сообщили о колонне американских военных в провинции Хасеке
17:22
«Мисс Земля» стала представительница Пуэрто-Рико
16:57
Зеленский поспорил с бойцами добровольческого батальона в Донбассе
16:38
Турция назвала предложение Германии по безопасной зоне в Сирии нереалистичным
16:16
Азербайджан запустил скоростные поезда в Грузию
16:09
«Тамбов» обыграл «Уфу» в матче РПЛ
15:42
Японских туристов впервые привезут на Курилы 30 октября
15:28
В Пермском крае пропал с радаров частный легкомоторный самолет
15:06
Российские подлодки испытают новое оружие в Норвежском море
14:41
Российский боец ММА Павлович победил американца Грина на турнире UFC
14:03
Некрасовскую линию метро Москвы достроят к 15 декабря
13:51
РБК: Россия перебросит С-300 на границу с Афганистаном
13:31
Путин доложил членам Совбеза о контактах на саммите Россия—Африка
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Тема
(обновлено: 26.10.2019)
Украина. Вступление в НАТО
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48
Украина готовится принять НАТО
Постпреды стран альянса посетят Киев и Одессу
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Владимир Зеленский дал премьеру в Брюсселе
Президент Украины предстал в образе антиимперского проевропейца
164
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Украина станет главным союзником США
120
«Я, Владимир Зеленский, волею народа избранный на пост президента Украины»
Новый глава государства распустил Верховную раду и призвал к обмену пленными на востоке страны
26
Петр Порошенко внес поправку в историю
Украина закрепила евроатлантический вектор в конституции
12
Джон слегка поукраинил с Петром
Советник президента США встретился с украинским руководством
103
В гостях у сказки
Украину и Грузию приняли в штаб-квартиру НАТО
Украину держат на расстоянии от НАТО
Венгрия второй раз за полгода не допустила представителей Киева на встречу альянса
У России и НАТО не складываются представления
Диалог между ними продолжается без постпредов
1
Натовские дни Украины
75
Украина еще немного приблизилась к НАТО
Визит в Киев генсека альянса прошел в обстановке полного взаимопонимания
2
Граждан Украины проинформируют о сотрудничестве с НАТО
Официальное мнение
116
Петр Порошенко проведет референдум о вступлении Украины в НАТО
Президент намерен «всеми силами» добиться членства страны в альянсе
61
Надежда Савченко добралась до НАТО
Депутат Рады выступила «на полях» Варшавского саммита
47
Украина получила от НАТО пакет с картой
Альянс поддержит военные реформы Киева
71
НАТО готовится предложить Тбилиси и Киеву «ассоциированное партнерство»
Альянс обновляет стратегию в отношении Грузии и Украины
30
НАТО поддержит Киев совместными программами и солидарностью
Генсек альянса Йенс Столтенберг завершает визит на Украину
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Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия