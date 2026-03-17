Украина получила полный пакет условий для вступления в ЕС

Украинская делегация в Брюсселе получила от Евросоюза условия для вступления по финальным трем переговорным кластерам. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Параллельно европейский комиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос заявила, что в настоящее время для Украины открыты все шесть необходимых для вступления в ЕС кластеров.

«Отныне Украина имеет полный пакет условий, выполнение которых необходимо для вступления в ЕС — впервые в истории»,— написала Юлия Свириденко в Telegram-канале.

По словам украинского премьера, речь идет о кластерах «Конкурентоспособность и инклюзивное развитие», «Зеленая повестка дня и устойчивое соединение» и «Ресурсы, сельское хозяйство и политика сплоченности». Следующими шагами должно стать закрытие кластеров и подписание договора о вступлении в ЕС.

Еврокомиссия предлагала начать переговоры о приеме Украины в ЕС еще в 2024 году. Однако эти планы сорвались из-за позиции Венгрии, которая не поддержала вступление Украины в объединение. В декабре Евросоюз из-за вето Будапешта не смог принять ежегодное заявление о прогрессе стран-кандидатов. В том же месяце ЕС объявил о запуске нового формата технических переговоров с Украиной, которые не зависят от венгерского вето.

