Вучич: вступление Украины в ЕС может быть одним из условий мира

Президент Сербии Александр Вучич сказал, что одним из условий урегулирования конфликта на Украине может стать вступление страны в Евросоюз к 1 января 2027 года.

«Один из планов — членство Украины в ЕС к 1 января 2027 года. Если они хотят, чтобы не было убийств, Украина должна быть в ЕС, и некоторые члены ЕС с этим не согласятся»,— сказал господин Вучич на заседании правительства (цитата по Novosti). Как добавил президент Сербии, если план будет реализован Россией и Украиной, он сможет устроить обе стороны конфликта и часть международного сообщества.

Украина подала заявку на членство в ЕС в феврале 2022 года. В том же году Совет ЕС присвоил стране статус кандидата на вступление. Еврокомиссия сообщала, что переговоры с властями Украины о членстве начнутся до конца 2025 года и завершатся до конца 2028-го. Financial Times писала, что европейские чиновники предлагали изменить порядок вступления в объединение, чтобы Украина стала его членом в ближайшее время.