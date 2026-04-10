«Ситуация в мире способна преподносить сюрпризы»

Президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие, с 16.00 субботы, 11 апреля, до конца воскресенья, 12-го. Украинский лидер Владимир Зеленский ответил в соцсетях, что Киев готов к зеркальным шагам. Ранее он также предлагал перемирие на время Пасхи. До этого Джей Ди Вэнс фактически призвал Украину уступить контролируемую часть Донбасса РФ. Владимир Зеленский тогда возразил вице-президенту США, заявив, что тот не понимает реального положения дел, и признав, что американские посредники больше доверяют российской стороне. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что переговорная пауза рискует затянуться.

Владимир Зеленский вступил в открытую полемику с Джей Ди Вэнсом. Накануне вице-президент Соединенных Штатов, комментируя ситуацию на Украине, заявил, что битва идет буквально за несколько квадратных километров Донбасса и это не стоит того, чтобы проливать кровь. Конечно же, нужно напомнить, что Вэнс говорил об этом в Венгрии, куда прибыл, чтобы поддержать перед парламентскими выборами Виктора Орбана, скажем так, заклятого друга Владимира Зеленского. Это обстоятельство едва ли добавляет последнему положительных эмоций. По словам президента Украины, господин Вэнс не понимает положения дел в его стране, так как никогда этим направлением вплотную не занимался.

Общий смысл такой: речь идет о территории с населением более 200 тыс. человек. Это серьезный укрепрайон, который позволит России, займи она его, развивать дальнейшее наступление. А еще раньше Зеленский говорил о том, что главные американские посредники — Стив Уиткофф и Джаред Кушнер — больше доверяют Путину, чем ему. При этом главный вопрос для Киева — гарантии безопасности, которые в настоящее время предоставить никто не может. На этом фоне генсек НАТО Марк Рютте заявил, что вопрос о вступлении Украины в Североатлантический альянс в настоящее время не обсуждается и, видимо, обсуждаться не будет. Собственно, к чему все это.

Поскольку и Уиткофф, и Кушнер, и вице-президент Вэнс отправляются в Пакистан на переговоры с Ираном, консультации по Украине вряд ли возобновятся в обозримой перспективе.

Между тем американских посредников ждали в Киеве на православную Пасху, 12 апреля. Теоретически они могут все это совместить, однако верится в это с большим трудом. Более того, Европа под воздействием постоянных окриков со стороны президента США Дональда Трампа вынуждена все больше обращать внимание на Ближний Восток. Хоть и не хочется ей этого делать, но, видно, придется. Кроме того, очень похоже, что всё идет к физическому выживанию НАТО как военной и политической структуры.

В результате так может статься, что России и Украине придется общаться напрямую, без третьей стороны. Не очень верится в подобный сценарий. Более вероятной видится активизация так называемой военной составляющей. А это значит, что гипотетические сроки заключения мира придется вновь сдвигать. Прогнозы — дело неблагодарное. Тем не менее можно смело сказать, что в ближайшие месяц-два ничего такого точно не случится. Дальше лучше не загадывать, ибо текущая ситуация в мире способна преподносить большие сюрпризы.

Но вернемся к Зеленскому: он остается главой государства, и тема президентских выборов, о которых так много говорили, похоже, перестала быть актуальной. Что касается «духа Анкориджа», так кажется, что и он постепенно уходит в историю.

Дмитрий Дризе