Мерц назвал невозможным вступление Украины в Евросоюз к 2027 году

Украина не сможет стать членом Европейского союза к 2027 году, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. Он назвал это невозможным, поскольку все кандидаты на членство ЕС должны соответствовать необходимым критериям, и Украина — не исключение.

Канцлер добавил, что у Украины должна быть перспектива стать членом Европейского союза. Но для того, чтобы она начала отвечать требованиям, должно пройти еще как минимум несколько лет. «Это долгосрочный процесс»,— сказал господин Мерц (цитата по Stern).

Президент Владимир Зеленский настаивает на вступлении страны в Евросоюз к 1 января 2027 года. Он называет скорое вступление страны в ЕС одной из ключевых гарантий безопасности не только для Украины, но и для всей Европы. Как сообщала Financial Times, в Еврокомиссии считают, что членство Украины в Евросоюзе приведет к тому, что Киев может согласиться на территориальные уступки в военном конфликте с Россией. Сейчас страна имеет статус кандидата на вступление в ЕС, который получила в 2022 году.