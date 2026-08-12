Politico: план фон дер Ляйен по приему Украины в ЕС оказался под угрозой
План главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен изменить правила расширения ЕС может не получить согласия всех государств союза, пишет Politico со ссылкой на высокопоставленных европейских чиновников. По сведениям издания, это ставит под вопрос ускоренное продвижение Украины и других стран-кандидатов к вступлению в ЕС.
Фото: Yves Herman / File Photo / Reuters
Politico сообщает, что Еврокомиссия рассчитывает представить европейским лидерам проект изменений на саммите 15 октября. Предложения должны определить права и обязанности будущих членов объединения, а также предусмотреть инструменты, ограничивающие возможность блокировать решения ЕС. Детали пока не опубликованы.
Еврокомиссар Марта Кос, отвечающая за расширение ЕС, подтвердила Politico подготовку предложений. Издание также указывает, что в марте постпреды стран ЕС просили главу кабинета председателя ЕК Бьорна Зайберта переработать прежний план ускорения вступления новых членов, сочтя его неработоспособным.
По данным Politico, согласия Будапешта на запуск всех переговорных кластеров с Украиной и Молдавией по-прежнему нет.
В декабре 2025 года председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщала, что переговоры президента Украины Владимира Зеленского в Париже ускорили разработку плана ЕС по урегулированию конфликта, а юридические предложения по нему планировалось представить на той же неделе. Однако уже в июне 2026 года Politico писало, что попытки украинских властей ускорить процесс прохождения процедур для вступления страны в Евросоюз вызывают разногласия между Украиной, руководством ЕС и некоторыми европейскими государствами. Франция и Германия, например, не были готовы к полноценному принятию Украины в сообщество, предлагая Киеву статус ассоциированного члена ЕС и другие промежуточные варианты. Также в январе 2026 года Politico и Financial Times сообщали о несогласии ряда стран ЕС с планом о присоединении Украины к ЕС в 2027 году, который обсуждался в рамках урегулирования конфликта. При этом в первоначальном проекте плана США по урегулированию был указан именно 2027 год как срок вступления Украины в ЕС.