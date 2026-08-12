Politico: план фон дер Ляйен по приему Украины в ЕС оказался под угрозой

План главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен изменить правила расширения ЕС может не получить согласия всех государств союза, пишет Politico со ссылкой на высокопоставленных европейских чиновников. По сведениям издания, это ставит под вопрос ускоренное продвижение Украины и других стран-кандидатов к вступлению в ЕС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Yves Herman / File Photo / Reuters Фото: Yves Herman / File Photo / Reuters

Politico сообщает, что Еврокомиссия рассчитывает представить европейским лидерам проект изменений на саммите 15 октября. Предложения должны определить права и обязанности будущих членов объединения, а также предусмотреть инструменты, ограничивающие возможность блокировать решения ЕС. Детали пока не опубликованы.

Еврокомиссар Марта Кос, отвечающая за расширение ЕС, подтвердила Politico подготовку предложений. Издание также указывает, что в марте постпреды стран ЕС просили главу кабинета председателя ЕК Бьорна Зайберта переработать прежний план ускорения вступления новых членов, сочтя его неработоспособным.

По данным Politico, согласия Будапешта на запуск всех переговорных кластеров с Украиной и Молдавией по-прежнему нет.