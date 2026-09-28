Politico: ЕС разрабатывает дорожные карты для Украины, Молдавии и еще двух стран

Евросоюз готовит отдельные дорожные карты для чктырех стран, которые считаются наиболее близкими к вступлению в объединение. Черногория, Украина, Молдавия и Албания войдут в число государств, для которых разработают чекие пошаговые планы продвижения по вступлению в ЕС. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на двух высокопоставленных представителей Еврокомиссии, участвующих в подготовке инициативы.

Каждая дорожная карта будет включать конкретные требования к странам-кандидатам и примерные сроки завершения переговоров по отдельным кластерам. Такой подход позволит связать выполнение реформ с последовательными этапами переговоров, учитывая различия в ситуации каждого претендента, отмечает Politico.

По словам собеседников издания, Украина, Молдавия, Черногория и Албания считаются среди наиболее подготовленных к вступлению кандидатов, но процесс переговоров идет медленно, и конкретные даты членства пока не определены.

В июне 2022 года Украина и Молдавия получили статус стран-кандидатов ЕС. В сентябре издание Euractiv ранее сообщало о растущем недовольстве в ЕС темпами преобразований на Украине. Наибольшее недовольство у европейских чиновников, как отмечало издание, вызывает медленное выполнение реформ, необходимых для вступления.