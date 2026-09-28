Politico: ЕС разрабатывает дорожные карты для Украины, Молдавии и еще двух стран
Евросоюз готовит отдельные дорожные карты для чктырех стран, которые считаются наиболее близкими к вступлению в объединение. Черногория, Украина, Молдавия и Албания войдут в число государств, для которых разработают чекие пошаговые планы продвижения по вступлению в ЕС. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на двух высокопоставленных представителей Еврокомиссии, участвующих в подготовке инициативы.
Каждая дорожная карта будет включать конкретные требования к странам-кандидатам и примерные сроки завершения переговоров по отдельным кластерам. Такой подход позволит связать выполнение реформ с последовательными этапами переговоров, учитывая различия в ситуации каждого претендента, отмечает Politico.
По словам собеседников издания, Украина, Молдавия, Черногория и Албания считаются среди наиболее подготовленных к вступлению кандидатов, но процесс переговоров идет медленно, и конкретные даты членства пока не определены.
В июне 2022 года Украина и Молдавия получили статус стран-кандидатов ЕС. В сентябре издание Euractiv ранее сообщало о растущем недовольстве в ЕС темпами преобразований на Украине. Наибольшее недовольство у европейских чиновников, как отмечало издание, вызывает медленное выполнение реформ, необходимых для вступления.
Продвижение по переговорам о вступлении в ЕС будет зависеть от выполнения конкретных требований по отдельным кластерам, а не от одной общей цели. Переговорный процесс разбит на 35 глав, по которым кандидатам необходимо привести национальные законы в соответствие с законодательством ЕС еще до вступления. Первый кластер, который открывается первым и закрывается последним, охватывает верховенство права и фундаментальные права, демократические институты, реформу госуправления, судебную систему, госзакупки, статистику и финансовый контроль.
Контроль за таким графиком будет постоянным: стороны договариваются о сроках, Еврокомиссия регулярно отслеживает выполнение обязательств и раз в год фиксирует, что еще предстоит сделать. Поэтому формальное открытие очередного этапа само по себе не означает завершения работы — продвижение зависит от подтверждения реформ и соответствия законодательства требованиям ЕС.
Переговоры призваны подготовить кандидатов к ответственности за членство, и короткого пути к нему не предусмотрено. В отношении Украины Брюссель отдельно выражал обеспокоенность реформами, которые необходимо довести до конца для вступления в ЕС.