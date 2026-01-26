Несколько стран Европы выступили против вступления Украины в ЕС по плану США

Некоторые страны Европейского союза выразили несогласие с планом о присоединении Украины к ЕС в 2027 году, который обсуждается в рамках урегулирования конфликта. Об этом сообщили издания Politico и Financial Times, ссылаясь на источники в ЕС. В первоначальном проекте плана США по урегулированию, включающем 20 пунктов, был указан 2027 год как срок вступления Украины в ЕС, но этот вопрос остается предметом дискуссии.

Согласно данным Financial Times, ускоренное вступление Украины в ЕС рассматривается как важный компонент программы реформ до 2027 года. В документе, содержащем план по Украине на сумму $800 млрд, присоединение страны к ЕС тесно связано с процессом ее восстановления. Это вызвало обеспокоенность у некоторых европейских лидеров. Они опасаются, что формальное увязывание расширения ЕС и восстановления Украины может привести к непредвиденным осложнениям.

Европейский дипломат в беседе с Politico сказал, что после обсуждения не было широкой дискуссии, но несколько лидеров ЕС выразили обеспокоенность насчет вступления Украины. Другой дипломат отметил, что масштаб возражений может быть преувеличенным, поскольку они исходят от двух разных групп: одна поддерживает обсуждение членства на основе достижений, другая выступает против дальнейшего расширения союза.