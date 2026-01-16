FT: Зеленский пойдет на территориальные уступки в случае членства Украины в ЕС

В Еврокомиссии (ЕК) считают, что президент Украины Владимир Зеленский согласится на территориальные уступки, если сможет привести страну к членству в Евросоюзе. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники в ЕК.

Чиновники полагают, что Владимир Зеленский будет готов принять компромиссы, включая уступку территорий, при условии, что членство в ЕС станет позитивным итогом переговоров по урегулированию. Он пойдет на такие шаги, уточняет FT, если сможет преподнести вступление в ЕС как победу для Украины.

Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС в 2022 году, однако за прошедший год не удалось добиться существенного прогресса в переговорах. Согласно последней версии мирного плана, по данным FT, Украина может вступить в ЕС к 1 января 2027 года.