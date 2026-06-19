СВР оценила перспективы вступления Украины в Евросоюз
Служба внешней разведки России заявила, что перспективы евроинтеграции Украины «существенно хуже, даже чем Молдавии». По информации СВР, европейские чиновники в частном порядке исключают возможность вступления Украины в Евросоюз как минимум в среднесрочной перспективе.
«Украина явно не созрела для полноценного вхождения в "единую Европу". Причин много: это и развал экономики, и невиданные масштабы коррупции, и продолжающийся вооруженный конфликт с Россией»,— указано в заявлении СВР. Кроме того, во многих европейских странах опасаются, что евроинтеграция Украины «даст толчок укреплению позиций праворадикальных сил по всей Европе», отметили в ведомстве.
Украина и Молдавия получили статус кандидатов на вступление в Евросоюз в июне 2022 года. Первый этап переговоров о вступлении обеих стран в объединение начался 15 июня. Он включает обсуждение реформ в сфере судебной системы, государственного управления, демократических институтов и другие вопросы.
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Дискуссии о членстве Украины в ЕС активизировались после подачи Киевом заявки в феврале 2022 года. В июне 2022 года Украина и Молдавия получили статус кандидатов. Европейские чиновники признают прогресс Украины в реформах, но также указывают на долгосрочный и сложный характер процесса вступления. Отдельные страны ЕС, такие как Венгрия и Словакия, выражали свою обеспокоенность, тогда как другие, например, Польша, настаивали на ускоренном рассмотрении заявки.
Проблемы коррупции и судебной системы на Украине остаются одними из основных препятствий для вступления в ЕС. В частности, глава Евросовета Шарль Мишель допускал возможность вступления Украины к 2030 году при условии выполнения «домашней работы», включая борьбу с коррупцией. Европейская комиссия подчеркивает необходимость дальнейшей работы по множеству направлений, несмотря на прогресс в евроинтеграции.