СВР оценила перспективы вступления Украины в Евросоюз

Служба внешней разведки России заявила, что перспективы евроинтеграции Украины «существенно хуже, даже чем Молдавии». По информации СВР, европейские чиновники в частном порядке исключают возможность вступления Украины в Евросоюз как минимум в среднесрочной перспективе.

«Украина явно не созрела для полноценного вхождения в "единую Европу". Причин много: это и развал экономики, и невиданные масштабы коррупции, и продолжающийся вооруженный конфликт с Россией»,— указано в заявлении СВР. Кроме того, во многих европейских странах опасаются, что евроинтеграция Украины «даст толчок укреплению позиций праворадикальных сил по всей Европе», отметили в ведомстве.

Украина и Молдавия получили статус кандидатов на вступление в Евросоюз в июне 2022 года. Первый этап переговоров о вступлении обеих стран в объединение начался 15 июня. Он включает обсуждение реформ в сфере судебной системы, государственного управления, демократических институтов и другие вопросы.

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