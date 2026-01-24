Канцлер Австрии выступил против ускоренного вступления Украины в ЕС

Канцлер Австрии Кристиан Штокер выступил против «быстрой дорожки» для вступления Украины в Евросоюз. Он настаивает на том, чтобы страна выполнила все критерии, необходимые для получения членства в ЕС.

«Украина имеет перспективу членства в Европейском союзе так же, как и государства Западных Балкан. Я не являюсь сторонником "быстрой дорожки": критерии вступления должны быть выполнены»,— сказал господин Штокер в интервью Neue Zrcher Zeitung.

Украина подала заявку на членство в ЕС в феврале 2022 года. В том же году Совет ЕС присвоил стране статус кандидата на вступление. Еврокомиссия заявляла, что переговоры с властями Украины о членстве начнутся до конца 2025 года и завершатся до конца 2028-го. Financial Times писала, что в ЕС предлагали изменить порядок вступления в объединение, чтобы Украина стала членом объединения в ближайшее время.