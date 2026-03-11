Посол Андреев: Словакия может отказаться от поддержки вступления Украины в ЕС

Власти Словакии допускают пересмотр своей позиции по вступлению Украины в Евросоюз, сказал посол России в Словакии Сергей Андреев. По его словам, это произойдет в том случае, если транзит нефти по трубопроводу «Дружба» не будет восстановлен.

«Роберт Фицо заявил, что если поставки нефти для Словакии по "Дружбе" не будут восстановлены, словацкое правительство оставляет за собой право принять и другие меры, в частности, отказаться от поддержки вступления Украины в ЕС»,— сказал дипломат в интервью ТАСС. Он напомнил, что в ответ на действия Киева Братислава уже расторгла соглашение об аварийных поставках электроэнергии, хотя плановые поставки продолжаются.

В сентябре 2025 года премьер-министр Словакии Роберт Фицо поддержал вступление Украины в ЕС. 27 января из-за повреждения трубопровода «Дружба» была приостановлена прокачка нефти. Будапешт и Братислава утверждают, что отказ Украины от прокачки нефти носит политический характер.

