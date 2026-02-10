Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
ЕС обсудил варианты частичного членства Украины в объединении к 2027 году

Страны Евросоюза обсудили варианты предоставления Украине ограниченного участия в объединении к 2027 году, несмотря на сопротивление отдельных стран. Об этом сообщает Politico со ссылкой на чиновников и дипломатов.

По информации издания, речь идет о модели так называемого «обратного расширения», при которой страна получает место в ЕС до полного выполнения всех критериев членства. Такой подход может дать время на завершение институциональных и судебных реформ.

Президент Украины Владимир Зеленский настаивает на фиксации даты вступления в 2027 году, называя членство в ЕС одной из ключевых гарантий безопасности. Однако в Еврокомиссии подчеркивают отсутствие «коротких путей» и необходимость реформ.

29 января канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что членство Украины в ЕС к 2027 году невозможно, так как все кандидаты должны полностью соответствовать установленным требованиям. По его словам, перспектива вступления для Киева должна сохраняться, однако на достижение необходимых критериев уйдет еще несколько лет.

