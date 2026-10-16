Коалиция нежелающих
Европейские правые требуют отказаться от поддержки Украины
Ведущие оппозиционные силы Германии и Франции призвали европейские власти отказаться от поддержки Украины. Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель предупредила о растущих рисках финансирования «уже проигранной войны». Чуть ранее главный кандидат в президенты Франции на выборах 2027 года от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен констатировала, что у Парижа нет возможностей помогать Украине. Вопрос об отношении к украинскому конфликту становится главной темой внутриполитической борьбы в ключевых государствах ЕС, взявших на себя миссию главных спонсоров Киева после отказа США от этой роли.
Новые заявления ведущих оппозиционных политиков Германии и Франции — двух государств ЕС, задающих тон в европейской «коалиции желающих»,— свидетельствуют о том, что внутри европейской политики нарастает сопротивление общему курсу на безоговорочную поддержку Украины.
Опубликованное 15 октября интервью сопредседателя партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель журналу The Economist стало изложением партийной программы по вопросам войны и мира на Украине и их отношения к национальным интересам германского государства, как их понимает главная оппозиционная сила ФРГ.
«Продолжение конфликта и меры, которые сейчас принимает правительство Германии, создают огромные риски для нашей страны. Неправильно продолжать финансирование уже проигранной войны»,— заявила Алис Вайдель.
«Германия уже потратила более €100 млрд. Ни одна другая страна не потратила столько. При этом мы в больших долгах. Да, на первом месте для меня интересы моей страны. Германия прежде всего»,— отметила лидер АдГ.
В числе рисков, которые создает продолжение украинского конфликта, она назвала «разрушение инфраструктуры, повреждение НПЗ, стремительный рост цен на дизельное топливо и чрезвычайно высокие угрозы для безопасности всех стран, особенно европейских».
Интервью лидера АдГ журналу The Economist совпало с принятием 14 октября парламентом земли Саксония-Анхальт заявления с призывом к мирному разрешению украинского кризиса, отказу от антироссийских санкций и нормализации отношений с Москвой. «Это важный успех парламентаризма! Впервые парламент в Германии высказался за мирные переговоры, остановку опасной эскалации и прекращение многомиллиардных подарков Киеву, которые только продлевают ужасную войну и финансируются за счет граждан»,— написала в соцсети X основательница партии BSW (Союз социальной справедливости и экономического благоразумия) Сара Вагенкнехт, назвавшая решение заседающего в Магдебурге парламента Саксонии-Анхальта «Магдебургским путем» для всей Германии (по вопросам войны и мира на Украине ультраправая партия Алисы Вайдель и левая Сары Вагенкнехт занимают схожую позицию, выступая против дальнейшей поддержки Киева).
В своем заявлении парламент Саксонии-Анхальта констатировал, что «политика поставок оружия и предоставления финансовой помощи Украине провалилась, а энергетическая и экономическая война против России нанесла значительный урон промышленности и торговле в Германии».
В германской оппозиции также считают, что непопулярный канцлер Фридрих Мерц умышленно обостряет конфликт с Россией и тем самым провоцирует ее на ответные действия, чтобы, оправдываясь условиям военного времени, не допустить к власти АдГ.
«Мерц теперь — опасный человек, потому что он без колебаний втягивает всю Европу в войну с Россией»,— заявил турецкому порталу Clash Report депутат от АдГ Максимилиан Кра.
Среди проблем, с которыми столкнулся Евросоюз в экономической сфере в связи с продолжением поддержки Украины, немецкий депутат назвал потенциальный финансовый кризис во Франции, который, по его словам, может стать «решающим испытанием для европейской системы», а также программу ЕС по финансовой помощи Греции. Он напомнил, что Германия «неоднократно брала на себя обязательства, ослабляющие ее собственные позиции», а экономика страны находится в глубокой стагнации.
В упомянутой немецким депутатом Франции тоже идут процессы переосмысления роли страны в европейской «коалиции желающих». Подтверждением этому стали новые заявления главного кандидата в президенты на выборах 2027 года от правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.
«Франция больше не имеет бюджетных возможностей оказывать Украине финансовую помощь. Мы больше не можем финансировать Украину. Поэтому это финансирование прекратится»,— заявила Марин Ле Пен 14 октября, выступая в парламенте.
«Было бы честно уже сейчас сказать об этом Зеленскому, а не создавать у него иллюзию, будто мы можем бесконечно продолжать финансировать Украину»,— добавила она.
Еще одно признание лидер французских правых и претендент на кресло президента на выборах 18 апреля 2027 года сделала в вышедшем 14 октября интервью газете The Financial Times. Марин Ле Пен предупредила, что вступление Украины в Европейский союз было бы равносильно «совершению харакири» для ЕС и повлекло бы «колоссальные экономические потери» для Франции. «ЕС уже выделил кредиты на €90 млрд, доля Франции составила €18 млрд — это действительно огромная сумма»,— признала Ле Пен. Она сообщила, что в случае прихода к власти намерена не допустить принятия нового семилетнего бюджета ЕС, предусматривающего выделение до €100 млрд Украине.
Ранее вице-председатель «Национального объединения» Себастьен Шеню заявил в эфире телеканалу BFMTV, что у Франции нет и не будет средств для финансирования Украины. По его оценке, поддержка Киева уже обошлась гражданам Пятой республики в €8 млрд прямых расходов и €25 млрд с учетом доли Франции в общеевропейском финансировании Киева. При этом госдолг Франции уже превысил €3,5 трлн.
Бывший премьер-министр Италии, лидер оппозиционного «Движения 5 звезд» Джузеппе Конте предупредил, что Европе придется пересмотреть планы по перевооружению, если конфликт на Украине завершится подписанием договора и устойчивым миром.
«Представим, что завтра утром кто-то наконец решит направить переговорщика, найти которого так страшно в Европе. Допустим, удастся даже завершить переговоры заключением устойчивого договора. Что тогда будет делать Германия? Как мы сможем оправдать, что тратим деньги на перевооружение? Возможно, тогда нам придется кое-что изменить и проводить обратную конверсию конверсии»,— заявил Джузеппе Конте, выступая в Риме на форуме, организованном исследовательским центром Riparte l'Italia.