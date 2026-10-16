Коалиция нежелающих

Ведущие оппозиционные силы Германии и Франции призвали европейские власти отказаться от поддержки Украины. Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель предупредила о растущих рисках финансирования «уже проигранной войны». Чуть ранее главный кандидат в президенты Франции на выборах 2027 года от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен констатировала, что у Парижа нет возможностей помогать Украине. Вопрос об отношении к украинскому конфликту становится главной темой внутриполитической борьбы в ключевых государствах ЕС, взявших на себя миссию главных спонсоров Киева после отказа США от этой роли.