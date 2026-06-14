Мадьяр сообщил о согласии Венгрии на старт переговоров о вступлении Украины в ЕС

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр сообщил, что власти страны одобрили начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Он добавил, что этот процесс может затянуться на годы.

«Поскольку правительство Украины официально взяло на себя обязательство выполнить историческое соглашение (о правах венгров Закарпатья,— "Ъ"), Венгрия смогла согласиться на открытие первого переговорного блока между ЕС и Украиной в понедельник, 15 июня»,— сказал господин Мадьяр в видеообращении, которое опубликовано в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Как указал премьер Венгрии, речь идет о запуске одного из этапов переговоров. Он напомнил, что Черногория начала переговоры о вступлении в ЕС в 2012 году и еще не завершила процедуру.

Петер Мадьяр вступил на пост премьер-министра Венгрии в мае. Его предшественник Виктор Орбан выступал против членства Украины в Евросоюзе. Господин Мадьяр снял вето на официальное начало переговоров, выступив при этом против ускоренного вступления Украины в ЕС. Взамен Киев согласился расширить права венгерского меньшинства в стране.