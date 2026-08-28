Bloomberg: переговоры Исландии о членстве в ЕС помогут вступлению Украины

Если Исландия решит возобновить переговоры о вступлении в ЕС, это укрепит позиции союза в вопросе приема новых членов. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на представителя Евросоюза. По его словам, такое решение Исландии может помочь Украине и Молдавии со вступлением.

По данным агентства, Еврокомиссия планирует использовать исход референдума о перспективах евроинтеграции Исландии как импульс для «более широкого стремления», чтобы пригласить и другие страны. Речь идет в том числе о Черногории.

«Решение Исландии, несомненно, укрепит позиции ЕС в отношении приема новых членов. Это отражает растущую привлекательность ЕС в быстро меняющемся мире»,— заявила комиссар по вопросам расширения Марта Кос.

29 августа в Исландии состоится референдум о перспективах евроинтеграции. Пока речь идет не об окончательном присоединении к ЕС, а только о возобновлении остановленных в 2013 году переговоров с Брюсселем. До этого Исландия уже выдвинула условия для вступления в ЕС: за страной должен остаться контроль над рыболовством.

Подробнее — в материале «Ъ» «Исландия боится стать Гренландией».