Bloomberg: переговоры Исландии о членстве в ЕС помогут вступлению Украины
Если Исландия решит возобновить переговоры о вступлении в ЕС, это укрепит позиции союза в вопросе приема новых членов. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на представителя Евросоюза. По его словам, такое решение Исландии может помочь Украине и Молдавии со вступлением.
По данным агентства, Еврокомиссия планирует использовать исход референдума о перспективах евроинтеграции Исландии как импульс для «более широкого стремления», чтобы пригласить и другие страны. Речь идет в том числе о Черногории.
«Решение Исландии, несомненно, укрепит позиции ЕС в отношении приема новых членов. Это отражает растущую привлекательность ЕС в быстро меняющемся мире»,— заявила комиссар по вопросам расширения Марта Кос.
29 августа в Исландии состоится референдум о перспективах евроинтеграции. Пока речь идет не об окончательном присоединении к ЕС, а только о возобновлении остановленных в 2013 году переговоров с Брюсселем. До этого Исландия уже выдвинула условия для вступления в ЕС: за страной должен остаться контроль над рыболовством.
Подробнее — в материале «Ъ» «Исландия боится стать Гренландией».
В Исландии 29 августа 2026 года пройдет референдум о перспективах евроинтеграции, но речь идет лишь о возобновлении переговоров о вступлении в ЕС, остановленных в 2013 году. Заявку на членство Исландия подала еще в 2009 году, и сторонники евроинтеграции призывают дать стране больше возможностей для развития экономики, отмечая, что переход на евро мог бы помочь в борьбе с инфляцией и стабилизировать финансовую обстановку.
В январе 2026 года американский президент Дональд Трамп выразил недовольство по поводу Гренландии, которую он не раз предлагал купить, что вызвало настороженность в Исландии, не имеющей собственных вооруженных сил. В 2013 году переговоры Исландии с ЕС застопорились из-за прихода к власти правительства евроскептиков, и тогда стороны не успели начать диалог по вопросам рыболовства, которое обеспечивает почти 40% товарного экспорта страны.
По данным социологической компании Gallup, 46% исландцев выступают против вступления в ЕС, а 39% — за, так как для многих контроль над рыболовством и национальный суверенитет являются более приоритетными вопросами. Еврокомиссар Марта Кос, отвечающая за расширение ЕС, подтвердила подготовку предложений по изменению правил расширения союза, но этот план может не получить согласия всех государств-членов, что ставит под вопрос ускоренное продвижение Украины и других стран-кандидатов к вступлению.