В ЕК исключили вступление Украины в Евросоюз к 2027 году

Украина не станет членом Евросоюза с 1 января 2027 года. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.

«Я думаю, все люди в этой комнате понимают, что это невозможно»,— сказала госпожа Кос на мероприятии издания Politico (цитата по «РИА Новости»).

Украина стала кандидатом в Евросоюз в 2022 году. Переговоры о вступлении в сообщество начались летом 2024-го. На прошлой неделе Украина получила от ЕС условия для вступления по последним трем переговорным кластерам. Речь идет о «Конкурентоспособности и инклюзивном развитии», «Зеленой повестке дня и устойчивом соединении», а также «Ресурсах, сельском хозяйстве и политике сплоченности». После закрытия кластеров планируется подписание договора о вступлении.

Против членства Украины в ЕС выступает Венгрия, однако в конце 2025-го сообщество объявило о запуске нового формата переговоров, для которых не требуется согласие венгерской стороны.