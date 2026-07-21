Составлено ИИ-Ассистентъ

Заявления России о недопустимости размещения иностранных военных контингентов на территории Украины имеют давнюю историю и связаны с общей обеспокоенностью Кремля по поводу приближения инфраструктуры НАТО к российским границам. Еще до полномасштабного вторжения в конце 2021 года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что присутствие боевых подразделений НАТО на Украине беспокоит Россию и может заставить её принимать меры для защиты собственных интересов.

Позиция России остается неизменной: любое военное присутствие стран НАТО или ЕС на Украине расценивается как угроза. Например, в феврале 2025 года обеспокоенность Кремля вызывали обсуждения возможной отправки европейских военных на Украину для контроля за режимом прекращения огня, а также планы по созданию Францией коалиции стран для отправки своих войск.

Даже европейские миротворческие миссии, обсуждаемые как возможные после прекращения огня, Москва считает неприемлемыми, утверждая, что такие планы могут быть частью подготовки к оккупации западных украинских регионов. В целом, российские власти неоднократно заявляли, что стремление Украины в НАТО представляет опасность для европейской безопасности и является "худшим сценарием".