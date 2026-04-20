FT: Франция и Германия не поддержали ускоренный прием Украины в Евросоюз

Германия и Франция отказались поддержать ускоренный прием Украины в Евросоюз (ЕС). Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Канцлер Германии Фридрих Мерц (крайний слева) и президент Франции Эмманюэль Макрон (в центре)

Фото: Benoit Tessier / Reuters Канцлер Германии Фридрих Мерц (крайний слева) и президент Франции Эмманюэль Макрон (в центре)

По данным газеты, Германия предложила Украине статус «ассоциированного члена». Это позволит стране присутствовать на встречах министров и глав государств ЕС, однако у нее не будет права голоса и автоматического доступа к средствам из общего бюджета объединения. Франция рассматривает модель промежуточного членства — «статус интегрированного государства». По ней Украина не сможет участвовать в общей сельскохозяйственной политике и европейском финансировании, в том числе в программе «политики сплочения», до момента полного вступления в ЕС.

В Германии и Франции рассчитывают, что такая символическая форма членства станет важным шагом для Украины на пути ко вступлению в ЕС, пишет FT. При этом в Германии считают, что новый статус может включать пункт о взаимной обороне, что очень важно для украинских властей, учитывая отсутствие перспектив вступления страны в НАТО.

Украина имеет статус кандидата на вступление в ЕС с марта 2022 года. Еврокомиссия (ЕК) планировала возобновить переговоры о членстве страны в объединении в 2024 году, однако против этого выступала Венгрия. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что страна должна быть технически готова ко вступлению в Евросоюз к 2027 году, однако в руководстве считают эти планы нереалистичными.