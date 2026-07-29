FT: Венгрия заблокировала два кластера переговоров о вступлении Украины в ЕС

Венгрия во время технических консультаций заблокировала открытие второго и третьего кластеров переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Об этом пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

В каждом из шести переговорных кластеров стороны определяют, как кандидат на вступление в ЕС будет адаптировать законодательство под европейские нормы. Решение о начале переговоров по каждому из них принимают единогласно. Собеседники издания пояснили, что решение Будапешта касается переговоров об интеграции в единый рынок и расширении экономической и социальной политики.

По мнению еврочиновников, для продвижения процесса потребуются «политические усилия» в отношении Венгрии. Кроме того, власти страны выступают против ускоренного принятия Киева в союз. Представитель Венгрии рассказал FT, что отношение к Украине не должно быть более благоприятным, чем к странам-кандидатам на Балканах.

Процесс переговоров о вступлении в ЕС разбит на 33 раздела (главы), объединенных в шесть кластеров. Среди них — основы, внутренний рынок, конкурентоспособность и инклюзивный рост, зеленая повестка и устойчивое взаимодействие, ресурсы, сельское хозяйство и сплоченность, а также внешние отношения. В середине июня страны ЕС одобрили начало первого кластера переговоров. При этом, по данным Politico, премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр выступал против ускоренного вступления Украины в Евросоюз.