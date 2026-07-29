FT: Венгрия заблокировала два кластера переговоров о вступлении Украины в ЕС
Венгрия во время технических консультаций заблокировала открытие второго и третьего кластеров переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Об этом пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
В каждом из шести переговорных кластеров стороны определяют, как кандидат на вступление в ЕС будет адаптировать законодательство под европейские нормы. Решение о начале переговоров по каждому из них принимают единогласно. Собеседники издания пояснили, что решение Будапешта касается переговоров об интеграции в единый рынок и расширении экономической и социальной политики.
По мнению еврочиновников, для продвижения процесса потребуются «политические усилия» в отношении Венгрии. Кроме того, власти страны выступают против ускоренного принятия Киева в союз. Представитель Венгрии рассказал FT, что отношение к Украине не должно быть более благоприятным, чем к странам-кандидатам на Балканах.
Процесс переговоров о вступлении в ЕС разбит на 33 раздела (главы), объединенных в шесть кластеров. Среди них — основы, внутренний рынок, конкурентоспособность и инклюзивный рост, зеленая повестка и устойчивое взаимодействие, ресурсы, сельское хозяйство и сплоченность, а также внешние отношения. В середине июня страны ЕС одобрили начало первого кластера переговоров. При этом, по данным Politico, премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр выступал против ускоренного вступления Украины в Евросоюз.
Венгрия, как член Евросоюза, неоднократно использовала право вето для блокирования решений ЕС, касающихся Украины, включая финансовую помощь и санкции против России. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Украина не готова к началу переговоров о членстве в ЕС и что он будет использовать любую возможность для торга с Брюсселем.
Позиция Венгрии часто обусловлена стремлением получить финансовые уступки от ЕС, а также заботой о правах венгерского меньшинства в Закарпатье. Будапешт ранее блокировал работу комиссии НАТО—Украина из-за закона об образовании, который сократил возможность обучения на языках нацменьшинств в Украине. Также Венгрия выступает против ускоренного вступления Киева в ЕС, аргументируя это тем, что к Украине не должно быть более благоприятного отношения, чем к другим странам-кандидатам на Балканах.
Еврокомиссия, в свою очередь, оценивала прогресс Украины по выполнению требований для старта переговоров о членстве и отмечала, что Киев выполнил лишь два из семи необходимых пунктов. При этом кратчайших путей вступления в Евросоюз, по заявлениям ЕК, не существует, а реформы должны быть реализованы, включая борьбу с коррупцией и обеспечение верховенства закона. Европейские эксперты считают, что Орбан стремится получить максимум уступок по статусу венгерского меньшинства, а также добиться выделения обещанной финансовой помощи для своей страны.